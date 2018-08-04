熱門股─凱羿庫藏股執行有成 股價漲近30%

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW)7 月中旬宣布執行庫藏股後，股價有撐，本周漲近 9%，最高一度來到 141 元創 1 個月來高點，計算其執行庫藏股以來，漲幅逼近 30%，由於凱羿過去產品銷售主要在美國市場，日前最新打入兩岸通路，再加上下半年新品齊發，業績表現逐漸回穩，後市行情值得留意。

凱羿於 7 月 11 日至 9 月 10 日止自集中交易市場買回庫藏股，消息宣布後股價有撐，自當時在掛牌最低點 109.5 元一路漲回 140 元，漲幅逼近 30%。

由於凱羿執行庫藏股的時間尚有 1 個月，法人看好其後市還有上漲空間。

若基本面來看，凱羿下半年在北美市場推出自有品牌 Copper Chef 新一代產品，可望掀起新一波換鍋潮。

同時，Copper Chef 將首度在兩岸市場開賣，並找來台灣綜藝天王吳宗憲和 Sandy(吳姍儒) 父女檔攜手擔任兩岸代言人，為品牌鍋具打響名號，目前已在淘寶、京東上架，並與電視購物北京環球、北京優購開始銷售。

法人指出，由於 Copper Chef 鍋具組合在北美開賣 3 年多來，已熱銷超過 2000 萬組，以兩岸龐大的內需市場來看，第一階段銷售 20 萬組應不是難事，若以平均一組價格 3000 元計算，至少可挹注 6 億元的營收。