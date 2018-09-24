〈Q4產業前瞻〉PCB上游原物料反映成本 報價將喊漲

PCB 上游原物料產業第 4 季步入淡季，但整體供應鏈供需因素及反映經營成本考量，包括鑽孔墊材、玻纖布及銅箔及銅箔基板 (CCL) 連鎖性報價喊漲效應，出現的可能性極高。

就鑽孔墊材的部分，鉅橡 (8074-TW) 明確提出第 4 季報價上調 3% 的報價規劃；鉅橡今年第 1 季因原物料上漲，調漲過產品售價一次，客戶端也大致接受，但終端產品售價調漲，趕不上原物料價格快速上漲，鉅橡目前規劃，第 4 季將進行另一次調價，目前規劃產品漲幅約為 3%。

鉅橡今年第 1 、 2 季及上半年毛利率下滑到 20% ，鉅橡主管指出，主要是原物料工業用紙今年以來價格上漲 40%，酚價上漲更達 80% 漲幅，而鉅橡對客戶端是一季報價一次，因此報價漲幅遠追不上原物料價格漲勢，也因此今年將第 2 度提高報價。

至於電子級玻纖布的部分，主要可能引起調高報價的原因在於，上游工業級玻纖紗運用於航太、建材市場需求強勁，在市場需求成長帶動下，廠商調高產品報價 8-10%，此現象導致目前已呈現短缺的玻纖紗市場供給更緊張，牽動電子級玻纖紗、玻纖布報價的走揚。

產業人士指出，就電子級玻纖紗及玻纖布市場而言，固然第 4 季已進入需求淡季，且今年第 4 季消費電子產品需求狀況看來不如預期，但市場仍有來自汽車板、伺服器板需求的玻纖布種撐起一片天，產銷狀況大致平順；一旦大量玻纖紗轉往滿足工業級市場需求以取得較佳獲利，可能牽引電子級產品報價的上揚。

以玻纖一貫廠富喬 (18155-TW) 而言，該公司 8 月營收以 4.73 億元改寫歷史新高，月增 5.03%，年增 14.4%，在市場需求暢旺帶動下，富喬第 4 季還有新增大陸東莞廠新產能加入，對營運助益極大。

富喬第 3 季營收攀升幅度大，7 月營收 4.51 億元改寫歷史次高，8 月也有亮麗表現，推動第 3 季業績向上。富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季加入生產行列。

此外，國際銅價在底部區盤整後突破頸線位置，並突破 6000 美元，可能重新展開另一波多頭行情，導致銅箔及銅箔基板 (CCL) 連鎖性的報價喊漲效應出現的可能性極高，PCB 業界人士指出，尤其中國大陸的建滔管理階層公開喊出，將調高基板的價格之後，業者也在觀察其下一步的動作。