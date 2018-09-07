PCB旺季效應熱 上游亞電、富喬及達邁8月營收同登峰

PCB 進入第 3 季需求旺季，各廠營收持續成長，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 8 月營收也以 4.73 億元改寫歷史新高，月增 5.03%，年增 14.4%，在市場需求暢旺帶動下，達邁 (3645-TW) 及亞電 (4939-TW)8 月營收也創新高。

亞電 8 月營收 2.28 億元，月增 22.22%，年增 47%，前 8 月營收 13.09 億元，年增 32.62%，達邁 8 月營收為 2.21 億元，月增 1.2%，年增 17.04%，累計前 8 月營收 15.86 億元，年增率 37.65%。

其中，富喬第 3 季營收攀升幅度最大，富喬 7 月營收 4.51 億元改寫歷史次高紀錄，8 月營收也有亮麗表現，成為推動第 3 季業績向上的動力，在市場需求暢旺下，前 8 月營收 33.06 億元，年增 0.15%。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶端送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，加上 CCL 客戶端需求急切，因此出現大量拉貨狀況。