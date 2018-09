美中貿易戰影響 旺宏吳敏求：下半年旺季效應與往年不同

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (20) 日表示,美中貿易戰一定對產業造成影響,預期下半年旺季效應可能與往年不同,但貿易戰可望在美國期中選舉後獲得解決;NOR Flash 市況部分,吳敏求重申,高品質與高密度產品將持續缺貨,低密度與低品質產品市場競爭將越趨激烈,將持續深耕車用與醫療等高端應用領域。

談及美中貿易戰,吳敏求指出,對產業一定會造成影響,且大環境增添不確定性,今年是不太正常的一年,預期下半年旺季效應可能與往年不同,有聽說客戶要將中國廠房移回台灣或移至東南亞,但目前仍受限土地等考量因素。

吳敏求認為,在這場貿易戰中,大陸要有面子的結束,而美國要有裡子的結束,預期貿易戰在美國期中選舉後,很快就能獲得解決,但仍得視美國總統川普與中國國家主席習近平兩人的態度為何。

至於旺宏是否受惠美中貿易戰轉單效應,吳敏求則說,系統端並非想轉單就能轉單,必須經過嚴謹的 3 至 6 個月認證過程,貿易戰可能造成市場需求減少,但品質做得好就不怕。

針對 NOR Flash 近來市況表現,吳敏求指出,如年初所言,高密度與高品質產品將持續缺貨,而低密度與低品質產品市場競爭可能越趨激烈。旺宏近來積極耕耘 NOR Flash 車用與醫療等高端應用,第 2 季營收占比已達 NOR Flash 的 26%,吳敏求指出,車用與醫療認證期間需要 1 至 2 年,一旦通過認證,就不容易更換供應商,是適合長期深耕的領域。