美中貿易戰影響 旺宏吳敏求：下半年旺季效應與往年不同

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (20) 日表示，美中貿易戰一定對產業造成影響，預期下半年旺季效應可能與往年不同，但貿易戰可望在美國期中選舉後獲得解決；NOR Flash 市況部分，吳敏求重申，高品質與高密度產品將持續缺貨，低密度與低品質產品市場競爭將越趨激烈，將持續深耕車用與醫療等高端應用領域。

談及美中貿易戰，吳敏求指出，對產業一定會造成影響，且大環境增添不確定性，今年是不太正常的一年，預期下半年旺季效應可能與往年不同，有聽說客戶要將中國廠房移回台灣或移至東南亞，但目前仍受限土地等考量因素。

吳敏求認為，在這場貿易戰中，大陸要有面子的結束，而美國要有裡子的結束，預期貿易戰在美國期中選舉後，很快就能獲得解決，但仍得視美國總統川普與中國國家主席習近平兩人的態度為何。

至於旺宏是否受惠美中貿易戰轉單效應，吳敏求則說，系統端並非想轉單就能轉單，必須經過嚴謹的 3 至 6 個月認證過程，貿易戰可能造成市場需求減少，但品質做得好就不怕。

針對 NOR Flash 近來市況表現，吳敏求指出，如年初所言，高密度與高品質產品將持續缺貨，而低密度與低品質產品市場競爭可能越趨激烈。旺宏近來積極耕耘 NOR Flash 車用與醫療等高端應用，第 2 季營收占比已達 NOR Flash 的 26%，吳敏求指出，車用與醫療認證期間需要 1 至 2 年，一旦通過認證，就不容易更換供應商，是適合長期深耕的領域。