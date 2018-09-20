顧立雄：權證降稅成交金額可增2.48倍 且不會有匯損

金管會已多次建議權證避險交易稅率從千分之 3 降至千分之 1，主委顧立雄今 (20) 日表示，權證避險專戶交易稅調降的稅式支出報告已送財政部，預估稅率降至千分之 1 後，權證交易金額將可增加 2.48 倍，且不會有匯損。

第九屆「權民搶百萬」權證推廣活動今天登場，據統計資料顯示，去 (2017) 年度上市櫃權證發行檔數已高達 2 萬 8637 檔，成交值占整體市場成交值比重雖然達 2.4%，比起 2010 年第一屆「權民搶百萬」舉辦時，發行檔數 1 萬 2362 檔及市占率僅 0.71% 成長，但券商公會理事長簡鴻文表示，市占率還是偏低，現行稅費制度對權證發行商是很沉重的負擔。

顧立雄表示，金管會提出的權證避險專戶交易稅調降稅式支出報告，已送去財政部，金管會爭取將稅率降至千分之一，他表示，調降稅率後，若權證交易量因此增加達二倍「就不會有稅損」，根據金管會的報告，估計降稅後，交易量將因此增加 2.48 倍，從 9.39 億增加到 23.37 億。

顧立雄說，權證避險專戶交易稅調降的稅式支出報告已送財政部，估計降稅後，權證成交金額將因此增加 2.48 倍，從 9.39 億元增加到 23.37 億元，而且預期會帶動營所稅、綜所稅及證券交易稅都會增加，再加計增加的成交量後，基本上應該不會有稅損。

財政部長蘇建榮今年 7 月中旬新上任時曾公開表態，權證避險交易稅降稅，財政部早在 103 年就同意，但立法院並未審查而已，若金管會未來繼續提出修法，財政部將會支持。