普生D肝檢測營收翻3倍 今年營收拚增2成 明年挑戰轉盈

興櫃生技股普生 (4117-TE) 今年調整檢測商品訂價，成功提高毛利率至 5 成，今年 D 肝檢測收入飆增 3 倍，加上檢測服務標案訂單在手，中東、東南亞市場後市看好，另外 P113+ 胜肽藥市場持續成長，明後年營收動能持穩，法人預估，今年營收可望登上 2 億元大關，年增 2 成，明年拚轉盈。

普生今年前 8 月營收 1.58 億元，年增 27.32%，總經理林孟德指出，D 肝檢驗試劑今年獲得許可證上市後，至今營收成長高達 3 倍。不過主要收入來源仍為捐血中心、血站的 B 肝、C 肝、HIV 檢測，目前手上已經有 3 個國際標案，占年營收約 1 成左右，未來 2 年營收走勢將持穩。

林孟德表示，雖然旗下檢測及 P113+ 胜肽藥同步成長，不過過去占營收比重僅 7 成的檢測服務，今年因為營收大幅增加，占比將提升至 85%，P113+ 胜肽藥除可提供克麗緹娜 ODM 服務外，自有品牌也因調漲訂價，貢獻毛利率。

普生今年 9 月二度獲得經濟部科技事業許可函，預計 1 年內送件上櫃，普生表示，4 年前獲得許可，因為遇上基亞事件，券商建議暫緩 IPO，普生認為，公司上櫃募集資金對公司發展有利，此次將盡全力申請上櫃。