紐西蘭Q2 GDP增長兩年來最快 降息卻仍為選項之一？

《彭博社》報導，受益於農牧業產出和家庭支出，紐西蘭第 2 季經濟增長優於預期，繳出兩年以來最快的增幅，驅使紐西蘭幣升至 3 週以來的高點。在此之前，市場預期紐西蘭央行有可能降息以刺激經濟增長。

紐西蘭第 2 季 GDP 季增 1%，紐西蘭央行的預期增長為 0.5%，彭博社調查的預估中值為 0.8%，年增則為 2.8%，優於分析師預期的 2.5%。

儘管第 2 季經濟增長超過紐西蘭央行的預測，但商業信心的下滑，可能抑制中期經濟活動，降息仍為紐西蘭央行的選項之一，該行表示正在密切關注當季的經濟發展情況。

澳盛銀行的資深經濟學家 Liz Kendall 表示，雖然 GDP 報告「無可否認地優於我們的預期」，但央行不會因為這樣排除所有的下行風險，Kendall 認為，央行將觀測經濟的發展情況，並隨時準備調降官方現金利率。

在公布第 2 季 GDP 數據後，紐幣兌美元上漲近 0.5%，台灣時間 20 日下午 12 時許，暫報 1 美元兌 1.5048 紐幣。

美元兌紐西蘭幣走勢

紐西蘭央行在 8 月的政策會議中，決定將官方利率 (Official Cash Rate) 維持不變為 1.75%，當時使市場大感意外。在 GDP 數據公布之後，市場預測紐西蘭央行將降息的機率大減，彭博社調查顯示，機率從 36% 降至 22%。

8 月商業信心跌至 10 年低位，19 日的報告顯示，第 3 季消費者信心指數是 6 年來的最低水平。統計機構表示，第 2 季經濟在各行業中廣泛增長，16 個行業中有 15 個行業呈現增長情況。

紐西蘭 GDP 增長逐漸回穩，但商業信心未有起色

以下為涵蓋在報告中的數據：