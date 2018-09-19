貿易戰情勢惡化 瑞銀：若中國用這三招報復 美股得當心

根據《彭博社》報導，美中貿易戰升級，瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 認為，貿易緊張情勢只會更糟，若中國採取人民幣重貶、阻礙在陸美企業務，以及拋售美債等 3 種報復措施，美股將出現負面反應。

美中貿易戰持續延燒，但投資人似乎未受影響，週二美股收高，道瓊工業指數收漲 184.84 點 (0.71%)，至 26246.96 點；標普 500 指數收漲 15.51 點 (0.54%)，至 2904.31 點；那斯達克指數收漲 60.32 點 (0.76%)，至 7956.11 點。

盧森堡北歐聯合銀行投資基金 (Nordea Investment Funds) 總體策略師 Witold Bahrke 指出，對美國來說，貿易戰的時機相當完美，減稅政策和強勁的經濟成長，有利美國總統川普打持久戰。

不過，Mark Haefele 於最新報告中示警，如果中國採取人民幣重貶、阻礙在陸美企業務，以及拋售美債等 3 種報復措施，美股將出現負面反應。

Haefele 預期，美中貿易緊張局勢，會延燒至美國期中選舉後，「在好轉前，只會更糟。」

川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

面對美國的關稅攻勢，中國不甘示弱，於週二宣布，自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

中國國務院關稅稅則委員公告寫道，如果美方進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公布。