記憶體晶片週期臨逆風 RBC下調美光目標價格

RBC Capital Markets 在週二 (11 日) 的報告中指出，記憶體晶片的景氣週期將面臨逆風，NAND 快閃記憶體和 DRAM 的平均售價 (ASP) 可能受損，因此下調美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 的目標價格。

RBC Capital Markets 的分析師 Amit Daryanani 將美光目標價格從每股 83 美元下調至 70 美元，但重申對該公司「優於大盤」的評級。美光 11 日股價走跌 2.9%，收於每股 43.60 美元，在過去一個月，該公司股價重挫 16%，同一時間，大盤標普 500 指數走升 1.8%。

美光股價日線走勢圖

Daryanani 在報告中寫道：「我們將營收些微下調 (約比共識預期低 4%)，因 NAND 快閃記憶體的平均售價下滑，以及 DRAM 的平均售價在 2019 年可能會面臨困境。」

該分析師指出，美光 2019 年財年的毛利率預期將比 2018 年財年低上 200 個基點，主要原因為 NAND 快閃記憶體的平均售價下滑程度，高於該公司壓低成本的速度。另一方面，量產 1x 奈米 DRAM，將可壓低成本，有望減輕 DRAM 平均售價所面臨的壓力。

此外，Daryanani 預測，DRAM 的供應量在 2018 年將上升 50%，主因為三星電子和 SK 海力士的晶圓供應提升，而 2018 年的需求預期增長亦將增長 20%。

RBC 預期美光 2018 會計年度第 4 季 (截至 2018 年 8 月 31 日) 的每股純益為 3.3 美元，營收為 82 億美元。

過去幾個月，美光遭多間機構降評或下調目標價格。富國銀行在 8 月 15 日時，將該公司目標價格從 70 美元下調至 63 美元，但仍維持「優於大盤」的評級。Zacks 投資研究機構在 5 月下旬將美光的評級從「買入」下調至「持有」，摩根士丹利將評級從「優於大盤」下調至「持股觀望」，目標價格為 65 美元。