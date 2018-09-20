全球手機利潤62%為蘋果 800美元以上市佔88% 400以上佔43%

據分析公司 Counterpoint Research 報告指出，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 收入是三星 (005930-KR) 的 3.6 倍以上、也是中國四大品牌利潤的 3 倍以上，全球共銷售了約 43% 的中高階款手機。

Counterpoint 提到，蘋果在全球手機利潤中的份額仍遠遠高於全球所有其他手機製造商的總收益。

蘋果公司佔全球手機第 2 季度利潤的 62% 份額，遠遠領先於三星的 17% 份額。是中國華為、OPPO、Vivo、和小米的利潤份額 3 倍以上。而超過 600 個其他手機品牌的剩餘利潤，卻不到 1%。

圖：appleinsider

據了解，中國品牌出售高端旗艦店的努力，導致其合併利潤首次達到 20 億美元。這也表明了蘋果 62% 的利潤達 60 億美元，而蘋果公布的財政季度裡，iPhone 營收約為 300 億美元。

在分析報告中，分析師 Karn Chauhan 寫道，由於三星的 Galaxy S9 系列銷量低於預期，三星智能手機的利潤「每年下降 21%」。與 2017 年第 2 季度的 Galaxy S8 系列相比，Galaxy S9 系列的出貨量在 2018 年第 2 季度下降了 24%。

數據顯示，在高於 800 美元的手機區塊裡，蘋果持有 88% 的市佔。

高於 800 美元的手機區塊裡蘋果持有 88% 市佔 / 圖：appleinsider

中高端型手機絕大多數都是利潤最優的區塊。雖然智能手機的整體需求在第 2 季度下降了 1%，但高端智能手機 (定義為 400 美元以上，約佔所有智能手機銷量的 5 分之 1) 的銷售額實際增長了 7%。

蘋果持有 43% 的高端手機市場，超過三星的 24% 份額、OPPO 的 10%、華為的 9%、小米的 3%、和號稱 2% 的 OnePlus。

售價在 400 美元至 600 美元區間的手機裡，蘋果和 OPPO 共同佔了 22% 份額、三星占 16%、華為佔 14%、小米佔 6%、OnePlus 佔 5%。

在 600 美元到 800 美元區間，蘋果佔所有銷售額的 44% 份額，其次是三星佔 41%。

Tarun Pathak 指出，「由於 Galaxy S9 系列的銷量低於預期，三星在 600 美元至 800 美元的市場份額下降」。