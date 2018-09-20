憶十年前金融危機 中國前銀監會主席：切莫重蹈美國覆轍

面對雷曼兄弟倒閉十周年，中國銀監會前主席劉明康表示，包括中國在內的許多國家都沒有吸取金融危機的教訓。尤其很多應該被糾正、反思的問題，卻被重新設計冠上「創新」的名號，等於又被同一塊石頭絆倒了兩次。

劉明康指出，從 2007 年起次到危機到 2008 年雷曼兄弟倒閉，引發全球金融危機，當中有五大重要教訓：

1. 信貸質量失控。當時美國冒出很多州立地放貸機構和房貸仲介，卻未受到監管和審核，再把這些錢借給信用能力不佳，根本無力償還的貸款人，最後還發明零首付、不用還本金只還利息，最後再一次還本的氣球貸款等，讓信貸品質嚴重失控，是當年爆發次貸危機和全球金融危機的重要原因。

2. 當信貸市場和金融市場發生關聯的時候，千萬不要高興太早。除非兩個市場有健康的前提，否則就會出問題，更指出證券化與結構化的技術造成很強大的殺傷力。

3. 當金融市場和房地產市場進行價格共振，就得小心。當年美國次貸危機中，就是「房地產價格漲─房貸抵押品價值上升房貸融資規模上升—融資人對房地產的購買力增強—房地產價格上升」的模式。反之，就是「房地產價格下跌—房貸抵押品價值下降—房貸融資規模下降—融資人對房地產的購買力減弱—房地產價格下跌」。

4. 大型金融機構的「自營交易化」和「表外化」交織。尤其美國很多大型金融機構，過度承擔風險以獲取當期收益。自營交易是指自有資金投資於高風險資產短期獲利異化，造成極大風險。表外交易則指的是規避巴塞爾協議 Ⅲ 對資本約束，降低承擔風險的成本，獲取超額收益。

5. 信評機構有缺陷。這些信評機構治理缺陷和嚴重利益導向的行為，導致市場訊息嚴重誤導。

劉明康表示，全球金融危機可視作檢視金融體系潛在的失靈問題的好機會，只可惜的是，包括中國在內的許多國家，都未很好地吸取金融危機的教訓。他強調，2008 年危機的教訓是：錯誤的機構在錯誤的周期內以錯誤價格與錯誤的交易對手進行交易。同一時間，不論是監管機構還是市場主體，都沒有足夠的主動性和能力糾正錯誤。

劉明康更提醒，接下來中國要思考幾個問題：

首先，是金融體系和業務複雜化，進行監管規則的設計，導致自身的過度複雜化。因此產生「監管成本高昂」、「加重市場規避監管」的兩大問題。

再來，中國正透過股改上市推動商業銀行的市場化改造，但也得反思資本市場的成熟度和完備性對上市銀行經營行為的影響。劉明康指出，缺乏耐心、短視的資本市場，很可能對上市銀行的風險偏好和經營行為產生扭曲。

最後，科技快速發展也影響金融商業模式與風險，讓不同金融業務和機構之間的邊界變得更模糊，要在創新和風險兩者間取地平衡，設置合理的監管標準，是接下來最該做的事。