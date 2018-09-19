李克強：中國經濟平穩運行難度變大 人民幣不搞「競貶」

中國國務院總理李克強今 (19) 日坦言，中國經濟不可避免受到國際經貿環境變化影響，會以更大力道來解決實體經濟融資難、融資貴的問題，強調人民幣不會搞競爭性貶值，更重申會維持基礎建設投資穩定。

李克強在天津舉行的 2018 年達沃斯世界經濟論壇新領軍者年會開幕式表示，目前國際經貿環境出現明顯變化，中國經濟不可避免會受影響，維持經濟平穩運行難度的確增強，但重申中國經濟基本面健康。

面對風險來勢洶洶，李克強指出，已備妥許多工具，會繼續穩定宏觀政策、優化發展環境，過去不搞大水漫灌，今後也會堅持基本政策取向不變，注重在區間調控中微調預調。強調：「穩健的貨幣政策會堅持下去，繼續穩定宏觀槓桿率，保持流動性合理充裕」。

面對美國一再指控中國推動競爭性貶值，李克強批評這項說法不符合實際且沒有根據，強調「人民幣匯率單向貶值對中國弊多利少，中國絕不會走靠貶值人民幣去刺激出口的路，那我們賺的是薄利小錢，甚至破壞自己的生態環境。」

李克強也指出，中國不會重走依賴投資的老路，但將推動合理、有效投資，保持基建投資穩定，指這不是在搞新一輪增加投資，而是頂住投資下行的壓力，穩住投資。

針對近期貿易戰一再升溫，李克強表示會進一步降低進口關稅，也會讓外資在中國市場上平等競爭，研究明顯降低稅費負擔的政策，對中外企業一視同仁。同時依法打擊侵犯知識產權行為，並加倍處罰。