台股盤後－台指期拉抬結算 大漲近百點 再收年線大關

台股今 (19) 日受惠美股大漲，加上適逢台指期結算，在外資拉抬結算下，台積電盤中走揚，帶動加權指數一度大漲逾百點，除收復年線、10800 點大關外，更挑戰月線關卡，但終場資金撤場，台積電爆出 6973 張大單調節，加上被動元件類股翻黑，台股漲幅收斂至 97.06 點或 0.9%，以 10857.27 點作收，成交量 1276 億元。

綜觀今日權值股表現，台積電在外資拉抬結算台指期後甩尾，但終場仍上漲 1.3%，收作 258 元，昨日重挫的股王大立光表現回穩，力守紅盤之上，台塑化在國際油價支撐之下，漲逾 3%，續創上市以來新高，而亞泥、長榮等傳產權值股也多有表現。

此外，今日市場資金也流向擁有題材、股性較活潑的鋼鐵個股，其中受惠美國鋼鋁制裁，業績大幅升溫德大成鋼今日大漲近 8%、中鴻也有 4% 的漲幅；且智慧能源週起跑，擁有風電水下基礎建設題材的中鋼構、世紀鋼筋日股價續強。

另外太陽能股也同步發動，茂迪、新日光同步亮燈漲停，元晶、達能漲逾 8%，整體太陽能族群表現不俗。

不過今日被動元件族群開高走低，國際 MLCC 第二大廠三星電機 (SEMCO) 將於中國天津擴廠，雖傳聞是將攻高階車用，對目前台廠無影響，但市場依舊擔憂產能開出後，將衝擊 MLCC 供需及價格，國巨跌逾 4%，華新科下探半根跌停板，信昌電、禾伸堂、蜜望實也有 2% 以上的跌幅。

目前來看，美國總統川普再度釋出未來可能與中國達成貿易協議，美中貿易戰情勢可望和緩，有助資金加速回流，不過目前加權指數月線仍有壓，加上近期日 K 線紅黑交錯，多頭走勢能否確立仍需觀察。