華碩ROG Phone明起預購 超眾熱板拉貨增溫 Q4還有電競手機客戶加入

散熱模組大廠超眾 (6230) 高階熱板業務受惠電競筆電與電競手機的採用而大幅提升，近日品牌大廠華碩 (2357) 首款電競手機 ROG Phone 即將上市，加上客戶在電競筆電新機種上採用熱板的滲透率持續增加，推升第三季營收毛利攀升。此外，AMD 今年基本面與股價均展現強勁上升趨勢，超眾指出，公司目前是 AMD 的合格供應商，已與客戶有一些案子正在開發並送樣測試中，未來可望加入貢獻業績的行列。



不過，公司股價近日在補跌效應之下，連續兩個交易日下殺，週三 (19 日) 在大盤反攻之際逆勢下挫，最低來到 84.3 元價位，下跌 4.5% 或 4.0 元。法人預估，因產業旺季來臨與高階熱板應用增加之下，9 月業績維持強勢，第三季營收將逾 21 億元，將創歷史新高紀錄。



華碩首款電競手機 ROG Phone 近日宣布將在台上市，週四 (20 日) 為預購首日，產品將在 9 月底到貨，10/1 起於電信通路上架。因 ROG Phone 在電競需求之下大幅強化散熱的功能，因此採用超眾的熱板解決方案，隨著產品上市鋪貨，也增加超眾的近期業績成長動能。



超眾透露，除 ROG Phone 之外，第四季還有品牌商將發佈電競手機，同樣採用其熱板方案。