台積電傳砍CoWoS產能 開盤補跌4% 陷千元保衛戰

晶圓代工龍頭台積電 ( 2330-TW )( TSM-US )ADR 在 228 連假期間大跌超過 7%，今 (3) 日開盤即補跌重挫近 4%、至 1000 元，下探三個多月來新低，回測年線支撐，市值也大幅縮水至 新台幣 26 兆元。

台積電在連假期間傳出下修 CoWoS 產能，從年產能 70 萬片下修至 62.5 萬片，幾乎所有客戶都全面調降產能預估，其中，大客戶輝達 ( NVDA-US ) 的需求從 42.6 萬片降至 38.7 萬片，都讓市場擔憂 AI 需求降溫。

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業界認為，原先各家客戶在供不應求時，通常會有高估需求情況發生，此次需求下修較符合市場預期，而輝達需求下修的部分主要是在 CoWoS-S 領域，用於 B300A，而 B200 採用的 CoWoS-L 需求未減。