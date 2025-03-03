台積電傳砍CoWoS產能 開盤補跌4% 陷千元保衛戰
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-03 10:56
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 在 228 連假期間大跌超過 7%，今 (3) 日開盤即補跌重挫近 4%、至 1000 元，下探三個多月來新低，回測年線支撐，市值也大幅縮水至新台幣 26 兆元。
台積電在連假期間傳出下修 CoWoS 產能，從年產能 70 萬片下修至 62.5 萬片，幾乎所有客戶都全面調降產能預估，其中，大客戶輝達 (NVDA-US) 的需求從 42.6 萬片降至 38.7 萬片，都讓市場擔憂 AI 需求降溫。
業界認為，原先各家客戶在供不應求時，通常會有高估需求情況發生，此次需求下修較符合市場預期，而輝達需求下修的部分主要是在 CoWoS-S 領域，用於 B300A，而 B200 採用的 CoWoS-L 需求未減。
另外，針對川普擬對台灣半導體加徵關稅，法人認為，目前台積電製造完的晶片直接出口至美國的數量相當稀少，影響應有限，不過，美國扶植英特爾 (INTC-US) 的決心恐牽涉台積電，都讓台積電未來前景更增添不確定性。
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