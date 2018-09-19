阿里宣布成立半導體公司「平頭哥」 明年4月首發晶片

週二 (18 日) 中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 宣布，將計畫籌備成立一間半導體公司，並將取名為「平頭哥」。

在週二 (18 日) 舉辦的阿里巴巴 2018 全球投資者年會上，阿里首席技術長張建鋒正式對外宣布，阿里巴巴旗下研究機構達摩院，正在建設量子實驗室、量子晶片，半導體等，正在籌備組建半導體公司。

張建鋒表示，阿里巴巴身為電商巨擘，本身並不缺大數據來源，但是缺乏如何高效處理數據的能力，而達摩院的任務，就是要解決如何處理龐大數據的問題，並且也需要解決 AI 根本性的問題。

張建鋒認為，AI 將主要解決三個困難：(1) 算法、(2) 大數據，(3) 計算能力，張建鋒說道：「阿里不缺數據，電商會處理 600P 數據，會更新 1500P 數據。數字城市，意味著數據會越來越多，就帶來了如何高效處理數據的問題」，張建鋒表示，達摩院將會更關注底層算法和大數據的處理。

張建鋒並透露，達摩院已經和某團隊完成整合，估計將於 2019 年 4 月將發表第一個神經網路晶片，同時將研究量子晶片，為 AI 人工智慧提供無限的計算能力，並希望透過阿里強大的技術平台和生態整合能力，推動中國國產自主晶片落地生產。