阿里巴巴強攻俄羅斯市場 聯合當地公司共組電商平台

中國電子商務巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 週二 (11 日) 與一些俄羅斯公司，簽署了新的戰略合作夥伴關係，將幫助俄羅斯創建一個新的電子商務平台，並使用俄羅斯自己的支付系統。

這個協議在 Vladivostok 正舉行的東部經濟論壇 (EEF) 簽署，包括俄羅斯主權財富基金、電信商 MegaFon 和網際網路集團 Mail.ru。透過這次合作，這些企業將組合資公司，整合俄羅斯的主要網路電子商務平台。

在這次論壇中，中國國家主席習近平也與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 會面。

阿里巴巴週二表示，這個想法是為消費者創造一個一站式的目的地，讓他們在同一個線上生態系統中進行交流、社群、購物與遊戲。

根據聲明，阿里巴巴將向他們當地電子商務部門 AliExpress 俄羅斯，提供合作夥伴關係，這將使阿里巴巴有機會接觸到更多俄羅斯用戶。阿里巴巴還表示，將考慮向該合資企業注入資金。

為形成合作夥伴關係，在合資公司中，阿里巴巴還將放棄對俄羅斯的業務掌控，他們只將取得 48% 的股權，俄羅斯企業合計取得 52%，包括 MegaFon 將控制 24%，Mail.ru 擁有 15%，俄羅斯主權財富基金將取得 13% 的股份。

根據俄羅斯直接投資基金 (RDIF) 負責人 Kirill Dmitriev 表示，這個協議預計於 2019 年第一季正式實施，使用俄羅斯稱為 Mir 的支付系統。

俄羅斯市場的線上購物有很大的成長潛力，區域貿易集團 ECommerce Europe 在 2016 年所做的推估，大約只有 20% 的俄羅斯人在網上購物。在 2015 年，全國線上購物的銷售額約 205 億歐元 (240 億美元)。