中國將擴大基建 IPC族群回神 研華領軍強漲 樺漢、凌華跌深大反彈

美中貿易戰升溫，中國擬擴大基礎建設因應，有利台 IPC 大廠在中國內需市場的發展，近日包括跌深的指標股樺漢 (6414) 連續強勁反彈，中國業務佔比最高的龍頭大廠研華 (2395) 股價站穩 210 元大關，凌華 (6166) 近日股價亦大幅彈升逾 10%。美國對中國祭出最新一輪 2 千億美元關稅措施，並將在下週一 (24 日) 生效，中國也提出 600 億美元的反擊方案。不過，被視為受害最深的鴻海 (2317) 集團旗下的樺漢，近日股價在破底到 239.5 元之後，就止跌反彈，週三 (19 日) 最高來到 289 元價位，短線反彈逾 20%。



法人指出，中國經濟雖在美中貿易大戰之下可能進一步放緩，但是中國製造 2025 的目標並未轉變，要從製造大國躍升至製造強國的政策發展一如以往，因此，在美中貿易戰之下，中國日前也提出將擴大國內鐵路等基礎建設，預計將增加人民幣 680 億元的預算為之。



而此一發展對於在中國內需市場具有競爭力的 IPC 業者有利。研華無疑是當中最大的受惠者，該公司目前在中國大陸 IPC 領域中獨佔鰲頭，工廠自動化與交通建設是大宗，來自中國業績比例高達 25% 左右，因此，在美中貿易戰陰霾下，研華近月股價逆勢強漲，外資 9 月以來連續大買，使該股從 7 月初 187 元低點大漲至今達 16%，是少數多頭明確的 IPC 股。



凌華不但在上海設廠，目前來自中國大陸的業績佔比也高達 11%，近期股價在跌破 50 元大關之後反彈重新站上，週三最高來到 51.3 元價位。樺漢則是本波受美中貿易戰影響最大的業者，主因該公司與 FII 合作要攻中國製造 2025 商機，卻遇到亂流，加上第二季財報低於預期，外資連續大賣所致。不過，在中國擴大基建的趨勢之下，樺漢也將顯著受惠。