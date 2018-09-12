中國轉型腳步並未稍緩 法人看好樺漢後市 明年獲利挑戰兩個股本

鴻海 (2317) 集團旗下 IPC 大廠樺漢 (6414) 股價重挫破底，但法人持續看好下半年乃至於明年度成長展望。其中，旗下德國上市公司 S&T 下半年成長展望佳，全年成長將達 20%，帆宣 (6196) 笑納鴻海集團廣州與威斯康辛新廠訂單後，成長也相當樂觀，沅聖 (6638) 與瑞祺電 (6416) 均正向發展，預計明年獲利挑戰兩個股本。樺漢週三 (12 日) 股價再陷跌勢，並一度以 239.5 元再創新低價，終場收在 242 元價位，下跌 3.2% 或 8 元，表現弱勢。旗下的上市公司瑞祺電與興櫃公司沅聖，也均分別下跌逾 2%。



不過，法人圈仍看好樺漢集團的後市展望。台系法人指出，觀察樺漢此波下跌，乃受到美中貿易戰，「中國製造 2025」受到美國干擾，加上第二季營益率不如預期所致。然展望下半年與 2019 年，其實樺漢的營運動能仍維持不變，其中，鴻海集團在中國大陸的工廠智慧升級計劃並未有任何改變，而中國官方先前所喊出的「中國製造 2025」，也僅低調改為「製造強國建設」，相關補助與法案仍在進行，中國大陸轉型腳步並未停止。



法人認為，樺漢第二季的獲利已經見到谷底，未來成長動能將重啟，預計今明年 EPS 可望達 13.05 元與 19.78 元。因樺漢仍是鴻海集團未來發展工業物聯網的重點公司，動能仍佳。

