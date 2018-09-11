樺漢小金雞助陣 8月營收衝歷史次高 Q4迎全年高峰

樺漢 (6414-TW) 受惠旗下子公司出貨放量，樺漢 8 月營收年增 7 成，寫歷史單月次高，樺漢旗下轉投資包含帆宣 (6196-TW)、瑞祺電 (6416-TW) 及 沅聖 (6638-TE) 等， 8 月及前 8 月營收皆衝同期新高。樺漢預估，下半年營運將可逐季增溫，今年營收高峰將在第 4 季，法人估全年營收可望衝 500 億元大關。

樺漢董事長朱復銓日前表示，今年營收高峰將會落在第 4 季，但是營收多少並不重要，重要的是「創造利潤放回樺漢口袋」，公司將更注重毛利率、營益率跟淨利率，靠著控管成本跟市場策略，逐步達標。

樺漢 8 月營收 64.9 億元，月增 7.84%、年增 70.59%，寫歷史單月次高，累計 1 至 8 月營收為 380.06 億元，年增 152.47%，持續寫下歷史新高。

樺漢持有帆宣 46.82% 的股權，6 月起認列帆宣營收。帆宣 8 月營收為 20.8 億元，月減 11.82%、年增 33.41%，累計 1 至 8 月營收為 164.12 億元，年增 24.82%。

帆宣指出，今年景氣表現佳，旗下代理、製造、工程等訂單內容都同步成長，預計到年底公司訂單及營運都會呈現健康成長的狀態。

瑞祺電 8 月營收為 3.47 億元，月增 25.32%、年增 12.05%，累計 1 至 8 月營收為 25.26 億元，年增 2.55%。

沅聖 8 月營收為 7.03 億元，月增 57.86%、年增 11.86%，為興櫃以來單月次高，累計今年 1 至 8 月營收為 41.2 億元，年增 40.07%。

樺漢 7 月稅後純益 1.17 億元，年增 52%，每股純益 1.52 元，累計今年 1 至 7 月稅後純益 5.78 億元，每股純益 7.55 元。