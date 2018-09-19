個稅房貸利息抵扣醞釀細則 專家稱將刺激剛需入場

據《證券日報》消息，目前有關部門正在緊鑼密鼓地製定住房貸款利息或者住房租金等6項個稅專項附加扣除的細則。據悉，個稅專項附加扣除將會採用一定限額或定額標準。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍表示，住房貸款利息稅前扣除相當於貸款利率的下調，對樓市整體來看是利好因素，住房租金扣除同樣有利於住房租賃市場的發展，可以鼓勵有居住需求的群體或家庭進入到住房租賃市場。

吉林省財政科學研究所所長張依群表示，住房貸款利息和住房租金抵扣的數額應該相對一緻，這有利於實現租售併舉、租售公平和一二級市場平衡。住房貸款利息或住房租金扣除不是一成不變的，它會隨著各地經濟發展程度、家庭收入、房地產市場價格變動等因素進行定期調整，以實現扣除的公平合理，促進家庭合理的住房需求和房地產市場的健康發展。張依群說，住房貸款利息或住房租金抵扣個稅，一些有住房需求的家庭會考慮進入房地產市場，可以間接帶動住房一二級市場的活躍，不排除對房地產出售和出租價格形成推動作用。

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