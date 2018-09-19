騰訊回勇重拾港股上漲火車頭 終極反彈目標看355元

在連續第 8 天買回庫藏股以及大盤暫時走出中美貿易戰升級陰霾下，騰訊 (0700-HK) 今 (19) 日股價止跌回升，再度成為港股上漲火車頭。騰訊有望重拾反彈步代，短線最樂觀反彈終極目標上看港幣 355 元。

騰訊昨 (18) 日再斥資港幣 3950 萬元，買回 12.5 萬股庫藏股；該公司 9 月 7 日起，連續 8 個交易日買回自家股票，共 83.57 萬股，耗資共港幣 2.64 億元。

騰訊股價今早高見港幣 326.8 元，大漲 8.8 元或近 3%，午盤收報港幣 324.4 元，上漲 2.01%。單計騰訊已推升恒指約 48 點，占恒指今早約 263 點漲幅近 1/5。

截至發稿，騰訊上漲 1.698%，報港幣 323.4 元。

圖：新浪財經

以騰訊過去 6 個月的下降趨勢計算，下降頂部若處在港幣 353 元，為騰訊本輪熊市反彈的終極目標，也跟騰訊 8 月初跳空下跌所留下的大型缺口頂部港幣 355.4 元接近重疊。

騰訊由 8 月 28 日高位港幣 368.8 元，跌至 9 月 12 日低位港幣 305.2 元，累跌港幣 63.6 元計，若以黃金比率反彈 38.2% 及 50% 的水準計算，分別落在港幣 329.5 元及港幣 337 元水準。

以黃金比率計算，騰訊短線先看港幣 330 元及 337 元。 (圖：新浪財經)

騰訊能否在日內破位闖關，決定能否續向終極反彈目標邁進。

此外，今日有消息傳出，騰訊 2 款吃雞手遊《絕地求生：刺激戰場》和《絕地求生：全軍出擊》，將在未來 1-2 個月內被勒令下架。騰訊回應指「這是謠言，請勿傳播不實消息」。