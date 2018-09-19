全球對美債需求反彈 中國7月拋債力度六個月最大

在中美均採取貿易行動的 7 月，全球對美債需求有所反彈，但中國連續第二個月減持美債，持倉規模創六個月新低，拋售力度為六個月來最大。

美國財政部美東時間 18 日本周二公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，雖然仍是美國最大的海外債主，但 7 月中國（內地）所持美國公債規模降至 1.171 兆美元，為年內第二低規模，僅次於今年 1 月的 1.1682 兆美元，而且當月持倉環比減少 77 億美元，減持規模為 1 月以來最大。6 月中國減持 44 億美元，5 月持倉規模為僅次於 3 月的今年第二高水平。

事實上，7 月美國長期資本流入反彈，凈流入 748 億美元，6 月為凈流出 365 億美元。美債的需求回升。持倉總規模排在十名開外的法國和挪威是美債的最大買家，7 月均增持過百億美元。

TIC 報告還顯示，日本持有美債規模仍僅次於中國，7 月持倉環比增加 51 億美元，增至 1.0355 兆美元，6 月持倉創六年新低，環比減持 184 億美元。

今年 7 月，在十大美債海外持有國家地區之中，有日本、愛爾蘭、盧森堡和沙烏地阿拉伯四個增持。6 月巴西曾超越愛爾蘭晉升美債第三大海外持有者，但 7 月減持了 4 億美元，排名回落到第四位。此前被海外視為中國持美債離岸仲介的比利時 7 月持倉排在第 12 位，當月持倉減少 2 億美元，為四個月來首度減持，6 月增持 42 億美元。

以下 TIC 截圖展示了 2017 年 7 月至 2018 年 7 月主要國家地區每月持有美債規模，單位為 10 億美元。7 月，美債的最大買主為法國，買入 176 億美元；挪威緊隨其後，增持 111 億美元。

俄羅斯狂拋美債加速去美元 中日境況不同

值得一提的是，俄羅斯和土耳其分別從今年 5 月和 6 月起不再被列入 TIC 的美債主要海外持有者名單。今年 4 月俄羅斯的美債持倉環比幾乎劇減 50%，5 月減幅至少將近 40%。



面對美國制裁，俄羅斯加速去美元化，主要有二：一是大規模拋售其所持有的美國公債，大舉擴增黃金儲備；二是對更多來自中國的進口商品用人民幣支付，使用比例在近幾年呈現迅猛提升勢頭。

彭博社認為，土耳其退出主要持有者表單的背景是，與俄羅斯一道遭遇了趨嚴的美國經濟制裁和貿易懲罰措施。7 月，土耳其在連續七個月的減持之後，小幅增持美債。但進入 8 月，美俄、美土關係急劇惡化，未來不好預測退表之後的美債減持力度。





體量較小的國家自身外儲在市場中體量也較小，他們在美債市場可以更輕易的買入和拋售。對於中國和日本這種體量巨大的國家來說，美國公債市場依然會是外匯存底的第一選擇。



首先，中日和美國之間的貿易來往密切，也基本都以美元結算，美國公債市場對於中日兩國來說都有得天獨厚的優勢。其次，放眼全球市場，很難再找出第二個能有容量來接納有如此巨大體量的參與者，並且波動相對穩定的市場。

7 月美債和人民幣均下行 中國外儲不減反增

今年 7 月，美債價格走低，10 年期美債殖利率繼續上行，逼近 3%。自 6 月起兩個月來在岸人民幣累跌逾 6%。但這都未拖累中國外儲增長。

中國央行公布數據顯示，同在 7 月，中國外匯存底連續第二個月回升，超出預期增至 3.1070 兆美元。

交行金研中心首席金融分析師鄂永健分析認為，從影響外匯存底規模的主要因素來看，匯兌因素對 7 月外匯存底規模變動的影響較小，債券估值因素則對其略有負面影響。在這種情況下，外儲規模的上升，表明當前跨境資金流動形勢總體穩定，資金保持凈流入態勢。

中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯管理局國際收支司原司長管濤評價稱：「外匯存底增加意味著跨境資金流動總體穩定」。

申萬宏源宏觀邱滌凡估算，若剔除估值效應影響，7 月核心外儲增加約 80 億元，連續四個月保持小幅增長態勢，顯示中國當前沒有資本外流壓力。邱滌凡還預計，隨著美元指數高位震盪，8 月外儲有望小幅增加至 3.12 兆美元。