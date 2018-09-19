日本央行9月會議：維持負利率政策不變 對經濟看法樂觀

日本央行 (BOJ) 於 9 月 18 召開為期兩天的貨幣政策會議，19 日發布決策，將維持利率政策不變，此外，該行指出，儘管美中貿易戰升溫恐使全球經濟前景蒙上陰影，仍維持對日本經濟樂觀的看法。

日本央行的決策，符合市場普遍預期，該行宣布將短期利率維持在 - 0.1%，並將持續控制殖利率曲線，使 10 年期日債殖利率在 0% 左右的區間，19 日 10 年日債殖利率為 0.119%。

10 年期日債殖利率走勢

日本央行委員以 7:2 的票數通過維持維持寬鬆利率的決策，持反對意見的委員為 Goushi Kataoka 和 Yutaka Harada。

此外，日本央行維持 7 月份通過的前瞻性指引政策，承諾將維持低利率較長一段時間，因通膨仍不達 2% 的目標。

針對政策決策，BOJ 在聲明中指出「日本的經濟正在溫和擴張」，並指出穩健的全球需求，正支撐著日本經濟。日本央行總裁黑田東彥將於 19 日下午召開記者會，投資者關注的焦點之一為他對美中貿易戰的看法，是否會在未來波及以出口為主的日本。

另一方面，日本首相安倍晉三上週指出，日本央行不該永遠維持寬鬆政策，暗示著他認為應逐漸退出刺激計劃，黑田東彥是否將針對此言論回應，亦是觀察焦點。

台灣時間 19 日上午 11 時許，美元兌日圓暫報 112.37，FXStreet 的分析師 Valeria Bednarik 認為，美元兌日圓將進一步走升，上漲阻點分別為 112.60、112.90 與 113.20，下行支撐點則為 112.15、111.80 與 111.45。