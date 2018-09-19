美中貿易戰僵局難解 前美貿易官員：沒有任何一方想妥協

美中貿易戰再升級，中國日前宣布，將對價值 600 億美元的美國進口商品，加徵關稅；對此，前美國貿易官員今 (19) 日表示，此僵局短期內難以化解，因為美中雙方，都無意妥協。

美國前助理貿易代表 Timothy Stratford 週三接受 CNBC 採訪時指出，貿易戰涉及的問題極為複雜，短時間內，僵局難解。

Stratford 說，中國認為，美方提出的要求，不符合其最佳利益，且北京當局相信，他們所規劃的經濟發展方式，極為成功，因此不可能屈服於美方壓力。

Stratford 強調，現階段，沒有任何一方想妥協。

曾任美國駐北京大使館經濟事務部長兼顧問的 Stratford，已在中國工作超過 20 年。

美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

面對美國的關稅攻勢，中國不甘示弱，於週二宣布，自 9 月 24 日 12 點 01 分起，對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

中國國務院關稅稅則委員公告寫道，如果美方進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公布。