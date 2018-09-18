貿易戰恐影響美消費者支出 使GDP增長減緩

《彭博社》報導，美國總統川普 17 日決定對價值 2000 億美元的中國輸美商品徵收 10% 關稅，將可能對許多消費品價格造成影響，並使經濟增長速度受阻。此波貿易戰風波將蔓延至家庭支出，家庭支出約占美國經濟的 70%。



川普週一公佈的 10% 關稅將於 9 月 24 日生效，並在明年 1 月 1 日提升至 25%，該關稅清單將影響日常用品，包括食品、家具和服裝等，使購物和節日送禮的價格攀升。



美國對中國的第一波關稅行動中，已涵蓋價值 500 億美元的中國進口產品，此外，美國對世界各國課徵鋼鋁關稅，這些政策已迫使美國生產商的成本提升，而製造商正試圖將提升的價格成本轉移至消費者身上。



儘管數據顯示，目前的關稅對 20 兆美元的美國經濟幾乎沒有實質性影響，但最新的關稅清單，涵蓋更多製造商的原物料，生產成本將因此進一步走升，企業對於投資和招聘人員方面，將變得更謹慎。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 駐紐約的美國總體經濟學主管 Gregory Daco 指出，當關稅清單的目標範圍擴大，就越難隔離所造成的衝擊，這將會產生明顯的影響。較高的商品價格，將會使家庭支出下滑並降低消費者信心。



關稅使價格的攀升和經濟增長減緩，同一時間，聯準會的政策決策也將變得更困難，目前聯準會官員正在討論他們升息的步伐。瑞銀集團的經濟學家表示，即使是 10% 的關稅，都將使第 4 季的經濟增長放緩，足以阻止聯準會在 12 月再度升息 1 碼。



假設中國將進行反擊的情況，Daco 預測，報復性關稅措施將使美國 2019 年的 GDP 削減達 0.4%，超過先前預測的 0.1%，而當關稅稅率上升至 25% 時，情況可能變得更糟糕。

Daco 目前維持其 2018 年 GDP 增​​長 2.9% 的預期，但他預計明年經濟增長將放緩至 2.1%，低於先前估計的 2.3%。



到目前為止，經濟學家認為強勁的增漲力道，仍足以抵抗貿易戰，但明年增長可能放緩。最新的彭博月度調查顯示，本季 GDP 將以年均 3% 的速度增長，今年最後 1 季增長將為 2.8%，然後在 2019 年上半年放緩至 2.5%。



上一季的消費者支出增長為 3.8%，彭博調查顯示，預計 7 月至 9 月的消費支出將增長 2.9%，第 4 季增長為 2.5%。

摩根大通的首席美國經濟學家 Michael Feroli 指出，美國第二波的關稅行動，存在潛在的風險，商業情緒可能從非常樂觀變得更加謹慎，這將影響招聘資本投資和與經濟增長的速度。



而人們對貿易緊張局勢的不安正在醞釀之中，密西根大學的報告顯示，在過去 3 個月中，近 1/3 的消費者自發性地提及，貿易戰對美國經濟造成負面影響的擔憂，高於 4 個月前的比例 1/5。