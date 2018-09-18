〈貿易戰再起〉安啦！分析師拋五大理由 直言中美貿易戰對經濟衝擊極為有限

這場打了整整半年的貿易戰，最新進度是美國再度對中國下重手，對中國 2000 億美元商品徵稅 10%，預計 9 月 24 日實施，讓市場人心惶惶。不過，調研機構凱投宏觀（Capital Economics）卻指出，雙方貿易關係惡化，對整體經濟衝擊卻十分有限，五大理由如下：

外電報導，凱投首席全球經濟學家 Andrew Kenningham 指出：

首先，中國和美國的財政政策都很寬鬆，只要「財政政策不緊縮，關稅就未必會降低總需求」強調貿易流動很可能是為了規避關稅而轉向其他國家，而非消除需求。

其次，全球貿易量可能不會隨之大幅下滑，他指出，多數中國出口品的需求彈性很低，至於美國銷往中國的許多出口品可以轉向別處。更重要的是，美國對中國祭出的關稅制裁，絕大部分已經被人民幣對美元貶值所抵銷。’

第三，對中美兩國來說，出口佔國內生產總值 (GDP) 的比重都不高，儘管兩國都很依賴貿易，但出口僅佔中國去年 GDP 的 20%，美國則是更少，僅 12%。



圖自凱投宏觀

第四，中美兩國的雙邊貿易對 GDP 貢獻比率更低。對中國來說，對美貿易僅佔整體 GDP 的 2.5%，對美國來說則僅有 1%。Kenningham 預估，說中美貿易降低 20%，對中美 GDP 的衝擊分別為 0.5％或 0.2％，這樣看來根本沒甚麼好恐慌的。

第五，上述影響對中美兩國的通貨膨脹影響有限，基於消費者物價指數是兩國央行最重視的關鍵指標，美、中貨幣政策受貿易戰影響的程度也有限。

圖自凱投宏觀

基於上述五大理由，Kenningham 強調，若要說這兩個全球最大的貿易經濟體的經濟衝突對全球經濟只會產生很小的影響，聽起來似乎有違常理。但中國和美國雖然僅占全球出口合計的 22%，但兩國雙邊貿易卻僅有 3.2%。他強調，只有在保護主義擴散到遠超乎中美貿易的情況下，才可能影響全球 GDP 成長。

至於這場川普始終咄咄逼人的關稅戰，是否會讓中國經濟徹底崩潰？外媒認為那倒未必，更強調美國貿易談判代表只看到整體，卻忽略中國經濟中非常重要、且相當健康的細節。

這幾年來，中國大力整頓影子營行，雖然讓基礎建設和小型企業首當其衝，但目前中國國家企業和房地產這兩大經濟引擎表現良好，只要中國房地產穩定，經濟就不可能大幅趨緩。

澳新銀行 (ANZ) 指出，今年來中國房地產開發商的融資規模實際上年增 6.9%，連續第二個月成長。從其他數據來看，8 月水泥和玻璃產量創出至少一年來的最高年增率，發電量成長 7.3%，創 5 月以來最高速成長。

雖然中國官方目前正在縮減影響三、四線城市較大的棚改方案，但就經濟來說，也會是溫和趨緩，不可能因為川普再加徵 2000 億美元關稅，就讓中國經濟崩潰。

