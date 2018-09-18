〈貿易戰再起〉川普對陸新關稅威脅美股 美國股指期貨下挫

美國總統川普週一 (17 日) 宣布，將對價值 2000 億美元的中國輸美產品課徵 10% 的關稅，預計將於 9 月 24 日生效，稅率並計劃在明年提升至 25%，美國股指期貨應聲下挫。

川普於週一美股盤後宣布新對陸關稅政策後，3 大美國股指期貨皆走跌，台灣時間 18 日上午 10 時許，道瓊 30 股指期貨下跌 0.23%，納斯達克 100 股指期貨走跌 0.25%，E-Mini 標普 500 股指期貨走低 0.19%。

道瓊 30 股指期貨走勢

在最終課徵關稅商品清單，美國移除了「無線設備」，代表蘋果 (AAPL-US) 的智慧型手錶 Apple Watch 和無線藍芽耳機 Air Pod 逃過一劫，儘管如此，蘋果股價盤後仍下跌 2.66%，至每股 217.88 美元，Fitbit(FIT-US) 的智慧型手表亦不包含在清單中。

蘋果股價日線走勢圖

川普提出警告，若中國對美國的農民和工業採取報復行動，美國政府將對額外一批價值約 2670 億美元的中國輸美商品徵收關稅。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券的投資策略長 Norihiro Fujito 表示，「考慮到川普最近的評論以及支持率下跌，很難指望川普近期在貿易的立場上放低姿態。」



因預期川普將宣布對 2000 億美元中國商品課徵關稅，美股三大指數週一收盤走低，主要受到科技股和非必需消費品個股下跌影響。納斯達克指數展現 7 月底以來的最大跌幅。



JonesTrading 的首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示，因關稅是預期的，許多人在收盤前已開始賣出股票，但人們認為股市應該會下跌更多。他並指出，但關稅金額越大時，政府和美國所面臨的問題就越顯著，消費者將開始感覺到關稅的影響。

衡量波動率的 VIX 指數上漲 1.61 點，為 6 個交易日中的首次走升。