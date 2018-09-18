〈貿易戰再起〉川普新關稅受害者出列：美數據中心、半導體設備商

中美貿易戰升溫，美國總統川普週一 (17 日) 宣布將對價值 2000 億美元的中國輸美產品課徵 10% 的關稅，根據美國貿易代表 (USTR) 公佈的商品清單，部分雲端數據中心相關設備和網路服務的設備，將面臨被課徵關稅的情況。

商品清單顯示，蘋果的智慧型手錶 Apple Watch、無線藍芽耳機 AirPods 與其他消費性電子產品被免除在清單之外，但數據中心的部分相關設備將被課徵關稅。此外，部分製造半導體的設備，亦涵蓋在清單之內。



美國政府最初提議的關稅商品清單，遭受科技公司的抗議，因此，USTR 的最終關稅清單，免除了許多大型消費者品牌和產品。白宮由最初清單中，刪除了約 300 種商品，包括智慧型手錶和其他部分非科技產品，如自行車頭盔和嬰兒座椅。



新一輪的對陸 10% 關稅將於 9 月 24 日生效，並在 2019 年 1 月 1 日提升至 25%。川普提出警告，若中國對美國的農民和工業採取報復行動，美國政府將進行第三波的關稅行動，對額外一批價值約 2670 億美元的中國輸美商品徵收關稅。

若川普對額外 2670 億美元中國商品課徵關稅，這代表著幾乎所有的中國輸美商品都將受到波及，包含蘋果的智慧型手機 iPhone 在內。



儘管部分科技商品不在最終關稅清單，一些協助電腦網路運行的產品將被課徵關稅，例如路由器，這將影響一些較小的科技公司，如生產路由器的新創公司 Eero。

此外，USTR 週一公佈的清單顯示，製造數據中心伺服器與網路服務的設備將被課徵關稅。包含思科系統公司 (CSCO-US)、戴爾科技公司 (DVMT-US)、惠普企業 (HPQ-US) 和瞻博網路 (JNPR-US) 皆要求從清單中撤除這些商品，但美國政府決定將這些商品保留於清單中，僅有少數商品獲得例外，例如一些網路相關的配件。

思科系統公司股價日線走勢圖

上述公司在 9 月 6 日給貿易官員的信件中指出，「因提升網路產品的成本，擬議的關稅將使雲端服務和基礎設施的研發和採納受阻。」

晶片行業也受到新一輪關稅的打擊，半導體製程設備供應商的柯林研發公司 (LRCX-US) 在 9 月 6 日給監管機構的信中表示，原生矽原料、陶瓷機械零件和其他項目的關稅將「增加美國製造業務的成本，降低我們在全球半導體製造市場的競爭力」。但這些被提及的商品，仍在最終關稅清單上。