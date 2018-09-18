〈貿易戰再起〉中國得做好準備 專家：川普的加稅策略會貫徹到底

美中貿易緊張情勢升級，第一東方投資集團 (First Eastern Investment Group) 執行長 Victor Chu 今 (18) 日表示，美國總統川普的加稅策略，很可能會「貫徹到底」，中國必須做好準備。

川普日前宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

美中兩國原有意於本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。

川普透過聲明呼籲，中國領導人應盡快採取行動，停止不公平的貿易舉措，「希望此貿易情勢，最終能由我與習主席共同解決，他是我相當尊敬、喜愛的人。」

根據 CNBC 報導，Victor Chu 指出，市場已經意識到，川普是來真的，美國對中國的加稅策略，很可能會「貫徹到底」，「我認為，中國得做好準備，川普不會手軟。」

Victor Chu 預估，壟罩市場的緊張情緒，還會持續好一陣子，投資人對避險資產的需求，將因此增加。

將於 11 月登場的美國期中選舉，是個關鍵時間點；Victor Chu 稱，美中雙方是否會在選後達成協議，或進行更長時間的對立，值得持續觀察。

除美中貿易戰外，Victor Chu 也說，新興市場與可能再度來襲的金融危機，都是亟待解決的問題。