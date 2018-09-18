【羅際夫專欄】我要存退休金9別把定期定額當定存

好久沒寫退休金系列的文章了，今天重回主題來聊聊定期定額這檔事。

姐夫剛出道跑新聞時，正好是遇上國內基金業者開始推廣定期定額投資方式的時間點，基金公司與金融機構為了讓投資大眾瞭解定期定額的好處，都會用一張定存複利表格，來鼓勵客戶定期定額投資基金，我們這些記者也會常常引用，20 多年過去了，這樣的推廣模式依舊在，但後來我卻漸漸發現「有點兒歪了」。

怎麼個歪法呢？表格呈現的情境是，每個月投資 3000 元，5000 元或 10000 元，而且年報酬率在 10%，15%，20% 的條件下，投資十年，二十年或三十年後，你的基金各自會「長大」成什麼模樣，於是，很多人真的就「以為」或是潛意識裡覺得每個月放一筆錢到銀行定期定額投資其金，就像定存一樣，等時間到了就會發揮「複利效果」，帳戶裡就會生出多少錢。

假使你有上述的想法，那就真的大錯特錯了。最基本的一個概念是，定期定額投資基金的本金不像定存本金是固定不變的，隨著市場的波動，基金淨值有高有低，你投入的本金有可能會膨脹，當然也有可能會縮水。

既然本金會變動，自然就不能像定存一樣可以精準地「算」出幾年後報酬率有多少，當然更不可能有什麼複利效果，你的報酬完全取決基金經理人的操作績效，與定存複利無關。

也就因為有這樣的「幻想」，很多人在開始做定期定額計劃時，就這麼告訴自己：我「存」多少年後，可以當購屋基金、子女教育基金或是退休基金，好像等自己設定的時間，不管是十年還是二十年，時間一到，房子、小孩唸書或是自己退休的資金就可以到手，但你可千萬別這麼想。

舉一個最簡單的例子，一說你就明白。最近剛好是雷曼兄弟倒閉 10 周年，假設過去有人預設定期定額 10 年獲利了結，但很不幸地是，他設定的時間剛好碰上了是 2008 年的金融風暴，一切夢想可能馬上破滅。他的投資可能非但沒賺，若出場甚至慘賠，但要繼續定期定額，又不知道什麼時候才有正報酬。

那張複利表格用在基金的行銷上是假設條件下產生的結果，而非必然的成果。因此，再次強調：定期定額真的不是定存，放得久就賺得多。這些年最明顯的例子就是拉丁美洲基金及部份特別產業的基金，有人定期定額投資超過十年，目前還是處於虧損狀況，時間無法回頭，當初期待藉這種方便的投資方式來完成人生階段夢想的人，恐怕也只能黯然神傷了。

因此，定期定額不是每個月把錢存進銀行就沒事，是要有一些策略的，這些策略在這專欄的文章都有提過，大家有興趣可以回頭找找。

對了，姐夫中國基金與印度基金還是繼續定期定額投資著，沒有因為最近的波動而停扣，因為姐夫開始進場的時間點還算早，還不怕！每個人進場的時間點不一樣，單筆還是定期定額也都各異，自己整理出一套屬於自己投資邏輯即可，姐夫一再強調，可多多參考其他人的看法與做法，不一定要完全 copy 姐夫，祝大家投資順利囉！