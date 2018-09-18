【鐘國忠專欄】下半年台股最偏多時機到?!

儘管今年下半年股市不易操作，但短期有一波股市上漲行情，投資人得要好好把握!

(一) 把握今年台股最後一波作多行情

今年下半年以來，台股隨國際股市表現不佳，而讓指數裹足不前，日成交量也開始出現萎縮的現象，甚至於 8/24 還因中美貿易因素而讓日成交量出現僅 976 億元，為今年以來正常交易日的最低量 (註: 今年最低量出現在 3/31 的 768 億元，不過當天是補上班日)，市場愈來愈多投資人出現觀望，然而保守型投資人，應該可把握年底最後一波作多行情!

(二) 五大原因讓台股有走短多的行情

為何提到接下來台股有一波年底作多行情，筆者歸納出五大主要原因供給各位作參考:

1. 選舉行情: 您不要只以為台股可能有選舉行情，因為美國在 11 月將有期中選舉，選舉的月份剛好跟我們一樣，10 月份剛剛好是選前最後一個完整月，對於先前一直是中美貿易戰的主導者川普而言，其也有政黨勝選因素的壓力，因此在選前其態度是否有鬆動，都是未來一個觀察重點。再者，如不考慮此部分，對於多數國家而言，執政黨在選前釋出利多政策也是常態，因此大環境短期是偏向走多。

2.Q4 高上漲率: 度過台股低上漲機率 Q3 之後，台股又將回到以往高上漲機率 Q4，根據統計，自 2000 年以來，Q4 上漲機率高達 72%，如果再觀察各年 Q4 漲跌幅走勢，扣除 2000 年 (-23.38%)、2007 年(-10.24%) 與 2008 年 (-19.72%) 等三年全球特殊狀況因素以外，這幾年當中，僅 2011 年 (-2.12%) 與 2012 年 (-0.20%) 二年是下跌，其他年度都偏向上漲，而在正常局勢之下，最多季跌幅迄今僅 2.12%，因此現階段當然有利於台股多頭上攻。

3.Q3 財報效應:10 月與 11 月的月營收將可能是今年度月營收高峰點 (註: 得觀察剛發表蘋果新機的市場反應為何)，而 11 月中旬有 Q3 財報發布，預期 Q3 財報應優於 Q2 財報，主要是目前營運仍在成長，同時 Q3 又是股利入帳尖峰時期，因此上市櫃公司除了本業走強以外，業外收益也將讓 Q3 財報亮麗，不過提醒一點，今年 Q2 因新台幣大幅貶值效應，讓出口業者 Q2 獲利大增，Q3 新台幣變動已縮小，如果沒有股利收入公司，獲利將不易太亮麗，因此各公司之間將呈現出相當差異表現。

4. 法人作帳: 今年先前台股之所以無法創高，主要原因之一便是外資賣超，Q1 其在上市賣超約 685 億，Q2 約 1935 億，但 Q3 迄今 (9/14)，Q3 反而買超約 561 億，而投信買超約 108 億元，換言之，趕在營運成長高峰期及選前作帳意味濃，而少了外資賣超的壓力，指數大幅修正壓力就較小，預期選前再偏多作帳機率高，因為 11 月選完舉之後，法人也將過聖誕節，同時也要保守因應穩住績效，因此如要作帳再拚年度績效，此時是最適合時機，但部位應該不至於急速拉升，以免增加投資風險。

5. 資金效應: 先前市場有繳稅壓力，但目前陸續有股息發放，因此資金相對應該偏寬鬆。由於今年股息發放約有 1.4 兆，其中外資估可領 5000 億元以上，這也是為何前述外資不賣反買的另一個主要因素，如果就目前 Q3 外資買超的金額來分析，其只不過占領取股利約 1/10，因此資金仍隨時伺機進場。

整體而言，雖然國際股市中亞股走勢並不佳，但台股仍有機會走一波多頭行情，不過要指數再創新高機率不大，因為成交量一直無法持續放大，預期這波行情建立於法人與選舉行情所至，因此大盤可望『抗跌』，但能上漲多大幅度，將看資金捧場程度，因此未來指數如有拉回到低檔，不用過度看淡行情，甚至於可留意布局點，但績差公司則應把握反彈機會適當調節持股。