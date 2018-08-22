【羅際夫專欄】真的下架了！下一個會是誰？要搶買嗎？

真的下架了！兩個多月前寫了一篇「A 股入摩，中國基金會下架嗎？」，本以為這事不會那麼快發生，沒想到八月就應驗了，而且還是自己老東家的基金，有人看到我在臉書 Po 了這消息，問我下一個會是誰？那我要不要搶買？

荷寶透過總代理宣布旗下中國基金因為擬增加中國 A 股的投資比重，可能會超過台灣規定的 10% 上限，因此從 2018 年 8 月 17 日暫停接受基金之申購，並於 2018 年 9 月 17 日起終止在台灣的銷售。原定期定額、定額不定時，定時不定額方式或電腦自動交易投資機制投資者仍可按原訂契約之約定續扣，但不能變更投資金額。

可以確定的是，未來因為上限緣故而下架的中國基金，不會只有這荷寶，至於下一個是誰，我也不知道，但循荷寶模式是有線索可追蹤的，如果你有投資「境外」中國基金，當你收到銷售機構寄來一份通知說，該基金要召開受益人大會討論要調整投資中國股市的比率，你心裡就要有底，下架只是早晚的事。

五月那篇文章裡談到，下架之事可能一年，三年，五年會發生，如今看來，加速的可能性大大提高，因為今日又看到消息，繼 MSCI 之後，富時指數公司也可能把 A 股列入其相關指數中，這代表的意思就是不管大家對中國有多少成見，除非發生驚天動地的大變動，否則未來外資在陸股的比率會愈來愈多，這趨勢會愈來愈明顯。

至於有沒有可因為境外中國基金的下市讓主管機關放寬 10% 上限的規定，上次就講過，主管機關應該沒斗膽在此刻做這麼白目的事，等再多一點下架再看看有沒有轉圜之地吧，會不會「歸零」，不好說！

不過，可能很多人會說，境外基金都下架光了也沒關係，因為我們境內投信發行的中國基金可以 100% 投資 A 股，買它們便是，也是啦，但少了一些選擇，對投資人總不是好事，以姐夫本人來說，目前還是比較偏愛以投資香港 H 股為主的中國基金，就覺得可惜了些。

以往碰到基金下架，都會有人想搶買，甚至銷售機構也會以此當做招纜客戶的話術，後來被主管機關訓斥後，就比較沒那麼明目張膽了，此次若是引起中國基金下架潮要不要也搶購一番，姐夫認為，一要看自己對香港 H 股後市的看法，二要看自己的基金狀況，如果你看好未來前景，也願意花比較長的投資時間，還有就是加碼後的配置不會過重，也許可以考慮一下，但如果純粹因為下架就搶買就沒必要了。

此外，從這件事還可以「牽拖」另一個「一國兩制」之事，就是多年前也是基於要扶植國內投信業者，限制了境外基金公司總代理引進高收益債券基金的規定，結果投信公司也很「爭氣」地拚命發高收益債券基金，這樣有比較好嗎？見人見智吧！我只是覺得啦，如果以為阻擋別人自己就會進步，這樣的邏輯怪怪的，如果再加上政治的考量，那就更扭曲了！