【羅際夫專欄】又有人被杖「幣」了

今天這篇是老生常談，但有些事，平時講，我們都會當耳邊風，不當一回事，唯有在大家比較有感的時候說，大家才會比較可能記在心裡，什麼事要在此時說呢？就是匯率。

最近外匯市場又是一陣驚濤駭浪，美元節節攀高，新興市場貨幣紛紛被「貶」，人民幣破 7 之說又甚囂塵上，遇上這樣的情況，基金市場最哀怨的就是新興市場相關基金的投資人了，尤其是去年熱賣的本地貨幣新興市場債基金，根據晨星的統計資料顯示，截至 8 月 21 日為止，這類基金一年平均報酬率是 - 10.09%，這是平均值，也就是說有基金可能賠更多。

這件事又再次印證一件事，投資市場人多的地方少去，熱賣的產品要不要湊熱鬧，自己要好好盤算一下，為何我要在這專欄裡一直強調一個觀念：產品沒好壞，只有了不了解，適不適合，還有進場時間點的問題，就是這個道理。

不是姐夫要在大家的傷口上灑鹽，但只有痛過才會記得 (雖然也是有人會忘了痛啦)，這裡不得不再提一次南非幣計價的基金。很多人都是聽了這句話才買這樣的基金：南非幣利率高，所以買南非幣計價的基金可以匯率，利率兩頭賺。

還真有不少人信以為真了！套句最近熱播的宮鬥劇「延禧攻略」高貴妃金句：別管這事情有多荒繆，只要有人信，那就是真的。南非幣計價的基金是基金，不是定存，基金經理人拿了你的錢是去買股票買債券，不是買定存，不會生出定存利息給你。

年初南非幣有反彈，姐夫出去演講時，不少空手者躍躍欲試，之前被套牢的人還要藉機加碼攤平，我都很委婉地勸退，如果當時有聽進去的人，就可以避開半年內南非蘭特跌 20% 的噩運，別誤會，我不是要說自己有多行，而是要藉此機會再度提醒大家，買基金就買主要貨幣計價的就好，雜幣就免了，再套句「延禧攻略」精典台詞：皇上明知道那些都是假話、可為什麼還是愛聽呢？因為假話好聽、順耳，希望大家在投資時多聽聽實話，真話！

提到最近的外匯市場，姐夫倒是希望注意一下印度盧比的走勢，雖然我看好印度基金，但我對印度匯率，利率，通膨等問題的憂慮，開始升高了，再觀察一下，如是沒有好轉，或許做了三年已獲利的定期定額也要稍稍處理一下了。

記得一件事，不管你是要做美元存款，或是買美元計價的基金，就是趁台幣明顯升值時分批多換一些美元在帳戶裡，待台幣明顯貶值時再換回台幣，30 元台幣兌 1 美元，是一個觀察的指標點。

這幾天，外匯風向又轉了，美元回檔，人民幣等新興市場貨幣回升，別急！大家在此時莫又「搶升賣貶」，就像延禧裡所說：所有的危機只要把握得好，就可以變身進身之階。投資亦是如此，否則一急，又有人要被杖「幣」了！

(完了，姐夫中清宫劇毒太深，但延禧真的是一齣好戲呀!)