台股買氣連4周暢旺 上周以逾5億美元奪回亞股吸金王

美國與中國可望重啟貿易談判，加上美國經濟持續報喜，稍微沖淡市場不安氛圍，上周亞股失血幅度多見收斂，其中，台股更是一大亮點，不僅逆勢連四周獲得資金青睞，更以 5.54 億美元的淨流入，一舉登上亞股吸金王寶座。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國財長上周邀請中國國務院副總理重啟貿易談判，加上美國近期公布的多項經濟數據亮眼，激勵標普 500 指數上周天天收紅，連動亞股投資氣氛也跟著回暖，多數股市甚至逆勢收紅，反應至資金流向上，儘管外資依舊對亞股買少賣多，但多數國家失血幅度已見明顯收斂。

張致寧強調，伴隨近期全球投資波動增加，建議此時應以質優價美和下檔風險相對較低的新興亞洲區域為首選，資產選擇上，同時布局高息亞股搭配亞債，此一投資策略不僅追求成長同時降低波動，可說是上上策。

張致寧分析，國際資金近期明顯相對青睞台股，多頭再度拿回盤勢主控權，除了時序即將進入第四季傳統旺季行情，上周蘋果舉辦新機發表會也是一大關鍵。儘管新機訂價一度讓市場咋舌，但是消費者接受度仍高，看好台股蘋果供應鏈業績在新機拉貨及備貨潮下有望吞下大補丸，近幾周外資預先布局頗有進場台股押寶的味道。

張致寧指出，儘管美國總統川普表示將宣布對 2,000 億美元中國商品加徵關稅，導致市場風聲鶴唳，但目前台股整體基本面較過去更為紮實穩健，市場預期今年台股企業盈餘成長皆有 6.5%，加上大盤本益比目前僅 13.6 倍，與亞洲其它市場相比並不算昂貴，搭配台股向來坐擁高殖利率優勢，今明兩年整體股利率都有 4.3% 起跳，這些利多不僅有助於提振台股資金魅力，更有望為台股多方增添助力。

張致寧進一步指出，美中貿易衝突持續延燒，從中長線角度來看，貿易戰議題恐隨 11 月登場的美國期中選舉延長至下屆總統大選，並成為持續牽動金融市場波動度的變數之一，預期短線市場波動恐將延續，導致國際資金今年對亞股喜好度不若去年鮮明，然而，從歷史經驗來看，亞股現階段估值僅落在長期平均水準，受惠亞洲景氣持續增長、企業獲利動能強勁，後續有望吸引資金從價值面回補亞股。

張致寧認為，雖然風險猶存，但亞洲企業具備強勁獲利增長與良好財務結構，現金水平豐厚。根據路透數據，2017 年亞洲大企業自由現金流量達 3740 億美元，創 10 年新高，不少企業的營運現金流超過資本開支，而且負債比率偏低，有利提高股息配發與股東權益。

張致寧進一步說明，以 MSCI 世界指數成份股旗下企業來看，股利率超過 3% 的企業家數，以亞洲地區居冠，達 331 家之多，其次是歐洲企業 208 家，再來才是除亞洲之外的新興市場與美國股市，顯見若想賺股息，亞太不含日本地區的投資機會與標的選擇，相較其它市場更豐富，而企業增發股利意願大增，有助於再提升亞股的投資吸引力。

不僅是亞股股利吸引人，就收益率角度，亞債不論是發債量或體質上，亦優於其他新興市場。張致寧說，亞洲投資人對穩健收益需求龐大，自 2015 年以來亞洲新債發行量佔全球總額均超過七成，持續領先歐美。亞洲國家的經濟增長與財務體質均相對優越，搭配企業違約率大幅滑落，看好持續有利亞洲債券價格表現。

