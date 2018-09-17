台股盤後—三雄走弱指數量縮拉回 失守季線 成交量創3/31以來新低

台股今 (17) 日受到美中貿易戰影響，市場觀望氣氛濃厚，指數以紅盤開出後，一路震盪走低，蘋概三雄同步走弱，蘋概股各自表態，矽晶圓與記憶體族群則是跌深反彈，資金避風港轉入避免受貿易戰衝擊的鋼鐵與紡織等傳產族群，尾盤在金融股撐盤下，指數稍微拉回，終場下跌 39.53 點、以 10828.61 點作收，失季線、但守穩年線之上，成交量縮至 897.75 億元，創今年 3/31 以來新低量。

台股今日上市類股中，漲幅最高的為機電指數、漲幅約 1.94%，其餘收紅的族群漲幅均在 1% 以下，包括電零、百貨、鋼鐵、造紙、玻璃、電通、金融與營建指數等，其餘族群均收黑。

店頭市場今日下跌 0.17%，以 134.24 點作收，成交量為 249.4 億元。上櫃指數部分，表現最強勁是紡織指數、大漲超過 5%，其次為上漲約 2.25% 的遊戲族群，除紡織與遊戲族群外，僅文創、光電、航運與鋼鐵等族群收紅，其餘指數均收黑。

蘋概三雄部分，三雄均以紅盤開出，惟大立光與鴻海開盤不久迅速翻黑，拖累台積電隨之走弱，其中又以大立光跌勢最重，終場下挫 2.72%，失守 4400 元與 4300 元整數關卡，以 4285 元作收，跌破半年線；台積電下跌 1.15%，以 258 元作收，跌破五日線與十日線；鴻海小跌 0.13%，收在 77.8 元。

鋼鐵族群持續受惠離岸風電水下基礎建設題材，世紀鋼今日再度走強，大漲逾 6%，持有世紀鋼股份的新光鋼也同步上攻，上漲約 4.4%，中鋼構也上漲逾 1%，帶動鋼鐵類股族群齊步走揚。

記憶體族群在美光股價走揚帶動下，前陣子受到記憶體產業雜音不斷而跌深的南亞科、華邦電、旺宏等，今日均反彈收紅。

法人指出，由於美中貿易戰加徵關稅稅率將出爐，市場觀望是否稅率會從原先的 25% 降至 10%，觀望氣氛濃厚，導致台股呈現量縮格局，今日成交量不到 900 億元，創今年以來成交量次低，若稅率結果為 10%，短線台股將會震盪整理，但若稅率介於 25% 至 10% 間，短線拉回幅度可能稍微深一些。

不過，法人強調，美中貿易戰影響台股的並非利空消息，而是不確定因素，一旦生效日期確定，短線拉回便是指數做打底動作。