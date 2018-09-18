盤前財經大事搶先讀2018年9月18日

今日操盤前瞻

股臨會：醫揚

法說會：光隆、榮成、基泰、達邁、普生、麗豐 - KY、欣耀

除權息：濱川、可成、夆典、立積、悠克

新股掛牌：達邦蛋白、安特羅

川普宣布對 2000 億美元中國商品課 10% 關稅 明年增至 25%

美國總統川普週一 (17 日) 宣布，將對價值 2000 億美元的中國進口產品徵收 10% 的關稅，這些關稅將在今年結束後增加到 25%。川普政府這項宣布，料將加劇世界兩大經濟體之間的貿易衝突。中國已經威脅，要對新的貿易壁壘進行報復。閱讀全文...

王品搶救股價大作戰 史無前例將祭庫藏股

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 昨 (17) 日傍晚公告，董事會決議執行庫藏股，執行期間為 9 月 19 日至 11 月 18 日，從集中市場買回區間價格為 56-115 元，預計買回張數共 3850 張，占已發行股份總數比率 5%，也是首度執行庫藏股。閱讀全文...

台股買氣連 4 周暢旺 上周以逾 5 億美元奪回亞股吸金王

美國與中國可望重啟貿易談判，加上美國經濟持續報喜，稍微沖淡市場不安氛圍，上周亞股失血幅度多見收斂，其中，台股更是一大亮點，不僅逆勢連四周獲得資金青睞，更以 5.54 億美元的淨流入，一舉登上亞股吸金王寶座。閱讀全文...

銀行股王上海商銀 10/19 轉上市 規模今年來最大

台股今年最大上市案，上海商銀 (5876-TW) 昨 (17) 日舉行上市前業績發表會，總經理陳善忠表示，上海商銀資本額 407.9 億元，今 (2018) 年 6 月底淨值約 1234 億元，每股淨值 30.35 元，由興櫃轉上市，市值約 1450 億元，為我國今年股市最大上市案，也是今年唯一上市的銀行股。閱讀全文...

8 月人民幣存款餘額連 3 增 成長動能來自 OBU

台灣央行昨 (17) 日公布 8 月銀行辦理人民幣存款餘額，來到 3149.33 億元，月增人民幣 20.21 億元、增幅 0.65%，以 OBU(國際金融業務分行) 月增 19.14 億元、增幅 6% 較多，央行官員說明，主要是因國內大型企業集團財務調度，例如需資金發放現金股利等。閱讀全文...