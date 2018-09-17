思科大單貢獻＋SD-WAN前景看好 外資力挺 立端完成填權息

工業網安大廠立端 (6245) 傳受惠思科 (CISCO) 釋出大單，帶動今年業績顯著成長，前 8 月營收突破 45 億元，年增率逾 17%，加上其在下一世代的 SD-WAN(軟體定義廣域網路)頗有斬獲，明年成長亦具潛力，近期外資逆勢加碼該股佈局。立端週一 (17 日) 股價收盤大漲 3.16% 或 1.45 元，來到 47.4 元價位，正式完成填權息，並創 6 月下旬以來新高，如還原今年配息 2 元與配股 0.2 元的權值，逼近前波高點 51.1 元。



今年工業網安市場面臨新舊機種交替的狀況，立端業績逆勢成長，據悉主要是因為思科釋出大單挹注成長。該公司上半年營收達 33.36 億元，年增 14.26%，稅後盈餘 1.5 億元，年增達 41.5%，EPS 1.41 元，其中，第二季營收 18.13 億元，季增 19.1%，年增 19.3%，稅後盈餘 1.05 億元，較上季增加 1.3 倍，年增率達 94%，EPS 0.99 元，回升到近年單季高檔水位。



5G 時代來臨，立端看好 SD-WAN 市場成長，近年積極佈局，今年已經開花結果，掌握至少 7 家大型客戶，將陸續出貨貢獻營收獲利，上半年占整體營收已有超過 10-15% 的水準。

