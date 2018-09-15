台股下週延續反彈格局 靠攏萬一關卡 站穩考驗多方信心

台股今 (14) 日大漲 140 點，再度收復年線，分析師認為，近期對美中貿易戰的擔憂利空出盡，台股出現技術性反彈，但實質上沒有特別利多，下週估計有機會向 11000 萬一關卡靠攏，但恐難站穩。

蘋果股價大漲作收，激勵台蘋概股的表現，台積電、大立光、鴻海領軍上攻，加上被動元件股、矽晶圓股強漲，大盤指數今 (14) 日開高走高，終場收在 10868.14 點，上漲 140.91 點，成交 1263.59 億元，一舉站上 5 日線、季線及年線。

兆豐投顧協理黃國偉分析，台股下週將持續反彈格局，有機會向 11000 點萬一關卡靠攏，黃國偉認為，縱使反彈，台股 11000 點仍難站穩，上方壓力大。

黃國偉表示，依照過去經驗，美國開徵 500 億美元關稅後，台股大盤開始上攻，美國新關稅清單最快 10 月中開徵，同樣可望利空出盡，目前台股還有一個月空窗期，近期是因市場對美中貿易威脅的擔憂利空鈍化，指數開始展現反彈力道。

黃國偉認為，美中貿易重啟談判一定不會有好結果，至少要等美國 11 月初期中選舉以後，美國總統川普才會明顯表態，台股近期沒有實質利多，雖然基本面營運表現好，但大盤區間反彈，下週有機會向 11000 點靠攏，要站穩機會不大。

蘋果股價維持高檔，黃國偉分析，蘋果這兩年手機銷量並未增加，但獲利結構已轉型到軟體與服務，勢必會壓縮硬體廠商的獲利空間，除非蘋果手機有新的功能，採用新零組件、新技術，才有可能帶動相關概念股上揚，整體來看，台股蘋概股基本上已經跟蘋果手機表現脫鉤。

黃國偉認為，反彈整理期間，投資人如果要選擇投資標的，股價目前尚未反映基本面的個股，不管是從年初跌到現在，或是近期跌深的被動元件、矽晶圓等，基本面表現好的，都可以成為優先考慮標的。