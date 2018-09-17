力挺聯發科股價 蔡力行8月斥近3000萬元 買進119張股票

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 第 3 季營運旺季不旺，執行長蔡力行為力挺股價，親自進場買股，據公開資訊觀測站統計，蔡力行 8 月以來，斥資 2900 萬元，買進 119 張聯發科股票，力挺自家股價意味濃厚。

聯發科第 3 季營運不旺，受到智慧型手機晶片需求不佳影響，且第 2 季出貨基期墊高，因此雖有新品出貨量產，但受限市場需求不佳，導致第 3 季手機加上平板晶片，出貨套數估達 1-1.1 億套，整季靠成熟型與成長型晶片產品出貨支撐，營收估達 623-671 億元，季增 3-11%，表現旺季不旺。

聯發科也感受到全球智慧型手機需求不佳，預期全球智慧型手機出貨約與去年持平，而聯發科行動運算平台晶片，出貨則較去年衰退，全年營收也估較去年下滑。

聯發科為彌補行動運算平台需求不佳的影響，積極擴展非手機領域商機，包含成長型如物聯網、車用相關，另也耕耘 ASIC 領域，瞄準各系統大廠的商機，近年聯發科晶片就打進包含亞馬遜等大廠智慧音箱供應鏈中，並持續瞄準蘋果 ASIC 晶片商機。

外資也看好聯發科營運，維持買進評等，並認為聯發科在智慧型手機晶片市佔率，仍有成長空間。

聯發科股價近期表現頻頻走弱，受營收低迷影響，近期股價跌到 238 元，創 15 個月來新低，蔡力行在 8 月也買進 119 張聯發科股票，以 8 月最低價 244 元計算，蔡力行至少花了 2900 萬元買股。