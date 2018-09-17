〈理財〉4大步驟建構ETF長期投資組合

台灣已正式進入老齡化社會，未來退休理財的需求將明顯增加，但國內投資人對於建構長期投資組合與分散風險的觀念明顯不足，元大投信分析師邱鉦淵建議，ETF(指數股票型基金) 已是家喻戶曉的投資工具，透過 ETF 建構長期投資組合是規劃退休理財其中一種簡單又聰明的方法，只要 4 個步驟就能建構 ETF 長期投資組合。

在實務上，專業的投資機構建構投資組合的方式有：一、統計各資產歷史報酬、波動性、相關係數、總體經濟等數據；二、透過基本面，判斷目前景氣循環位置；利用量化、AI 機器學習演算法；投資組合最適化，並動態調整內容。但邱鉦淵表示，「一般投資人很難完成這些事情。」

因此透過大數據做功課相形重要，邱鉦淵表示，「元大 ETF-AI 智能投資平台」將於今年第 4 季推出「智能投資組合」服務，透過大量數據與 AI 技術的導入，提供投資人最新的服務體驗。

而投資 ETF 首重長期投資，邱鉦淵表示，投資人只要透過簡單 4 個步驟就能建構 ETF 長期投資組合：

步驟一、風險偏好程度確認

了解自己是屬於哪種風險屬性的投資人，簡單回答三個問題 (年紀、風險接受度、投資期間) 並進行分數加總即可得知所屬的風險屬性。

步驟二、判斷景氣循環位置

了解目前全球景氣位置，來進行資產類別的權重調整，例如，在景氣復甦階段與寬鬆貨幣階段，即可針對步驟一得出的投組進行股票部位的加碼。

步驟三、降低各資產的相關性

邱鉦淵表示，建置投資組合很重要的目的就是「降低整體波動性，並提高報酬 / 風險比」，例如：美國股市與中國股市、黃金、投資等級債、高收益債近三年的相關係數分別為 52%、-18%、-16% 及 66%，值越高代表兩資產報酬的走勢或波動方向越類似，投資人即可就相關係數低的資產進行加碼，此對於投資組合的長期績效將有顯著提升的效果。

步驟四、定時檢驗及調整投資組合

顧名思義，長期投資組合不需每天檢視持股內容，可以設定固定一段時間或當市場發生特定事件時，進行投資組合檢驗，觀察各資產的權重是否與最初的配置有明顯的變化。

邱鉦淵表示，舉例來說，若投資組合原本配置 50% 的股票及 50% 的債券配比，經過一段時間後投資組合的市值權重變成 70% 的股票及 30% 的債券，此時投資人可以將股票的比重再降回 50%，此重新調整投資組合的動作也有助於長期績效的穩健。

另外，隨著投資人年紀的增加，也應該適度調降風險性資產於投資組合中的比重。