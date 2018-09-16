〈機器人理財來了！〉兩大數位帳戶比一比

數位帳戶愈來愈夯，除了基本的存匯款，機器人理財也是重要的功能之一，而且投資門檻都很低，成為小資族的最愛，不過業者提醒，建議投資期間不宜低於六個月，或採用定期定額的投資方式，才能看出長期投資的成效。也就是說，「報酬最大化」絕非理財機器人主要目標，相較於快速累積資金，現有機器人服務更鼓勵「細水長流」，提供中、長期比較好的收益。

截至今 (2018) 年上半年，數位存款帳戶開戶總數達 91.7 萬多戶，年增 4.5 倍。其中，台新銀行 Richart 開戶數已達 55 萬戶，市占率就約 6 成，而王道銀行 O-Bank 客戶數約 20 萬戶，為亞軍，而且成長快速，已是去年同期的 3.7 倍。

根據銀行調查，數位帳戶逾 8 成都是 40 歲以下的年輕族群，男性占 5 成 4，並多集中於北台灣，而且超過 5 成曾在電商通路線上消費，帳戶活躍度更超過 7 成，當中更有超過 1 成以上使用機器人理財服務。

台新銀行 Richart 有「銅板投資」與「AI 智能投資」，最低新台幣 10 元就能輕鬆買基金，申購、贖回皆無最低門檻費用，成功挑戰市場最低門檻；為進一步解決客戶沒時間研究投資商品，或不知道何時停損、停利的問題，「AI 智能投資」順勢而生，強打不到 1000 元也可申購股票型、固定收益型等基金商品。

而在大型銀行競爭環伺下，王道銀行數位帳戶的機器人理財打出 2020 年元月 2 日以前免手續費方案，透過大數據演算的「機器人理財」幫客戶賺錢口號，僅 1000 元就能下單，也是連帶讓讓王道銀行數位帳戶客戶數大躍進的重要主因，據王道銀行內部統計，超過 9 成的機器人理財客戶均有賺到錢。

王道銀行表示，王道機器人理財可提供客戶 24 小時全線上的自動化投資理財顧問服務，投資範圍為該行所代理的 1300 檔境內及境外共同基金。

到底 Richart「AI 智能投資」有何特色？台新 Richart 表示，一般的機器人投資讓大數據去跑，但 Richart 的特點就是隨時監控市場反應，投資組合的報酬率過一段時間就會再優化，其背後也有專家把關。

而王道機器人理財是根據投資屬性提供大數據運算後最適合的投資組合，並非客戶自行選擇投資標的，為客戶省去研究市場、挑選基金的時間；也會每日為客戶監控投資組合，並視情況提供投資組合再平衡的建議通知，長期追蹤投資績效不費力。投資門檻僅 1000 元，即可投資 5~15 檔基金的一籃子組合，且不收申購手續費、信託管理費，僅收平台使用費，為客戶省下大筆費用。

王道銀行就表示，使用機器人理財投資的客戶數雖然目前約佔數位帳戶的 10%，但其中，約有超過一半以上的客戶持續加碼，足見對王道銀行機器人理財的認可。

對於要使用機器人理財投資的新手投資人，兩家銀行多建議，投資之前最重要的就是要了解自己的風險承受度，因此在投資之前需完成線上風險承受度評估，機器人才能提供適合客戶的投資標的。

此外，投資機器人理財就等於投資了一個風險報酬最適化配置的投資組合，王道銀行還建議，投資期間不宜低於 6 個月，最好是採用定期定額的投資方式，才能看出長期投資的成效，簡單來說，「報酬最大化」絕非理財機器人主要目標，「細水長流」的投資才是機器人理財的重要要訣。