〈鉅亨看世界〉中國金融白領不再薪貴

過去，中國的金融圈上班族一度給人「金融新貴」的印象，尤其兩年前一篇《中信建投證券年終獎簽發！超 500 萬的比比皆是！》，羨煞許多上班族。但風水輪流轉，今年中國金融業步入寒冬，很多從業人員只能勒緊褲帶過日子，被減薪、裁員的例子更是比比皆是。

如今，中國金融圈的寒冬到底有多冷？今年來，首次公開募股 (IPO)、債券承銷、併購重組、再融資這幾大主要業務表現都不好，當年這些「薪貴」們

，如今業務腰斬，被降薪、裁員的比比皆是，很多人更忙著討論該跳槽去哪比較好。

營收淨利雙雙走跌

從中國券商今年 8 月份財報來看，營收和淨利雙雙走跌，32 家 A 股上市券商 8 月營收共人民幣 93.31 億元、年降 48.57%，實現淨利人民幣 18.07 億元、月降 73.89%。其中，8 成券商淨利下滑超過五成，太平洋、光大證券、東北證券等 9 家券商 8 月淨利虧損。

A 股上市券商各月度業績 (合計) 一覽 圖片來源：東方財富 Choice 數據

投行更是這次受衝擊較大的業務，今年來，A 股首次公開募股 (IPO) 數量僅 78 家，比去年同期的 325 家大減 76%。尤其中小投行的情況更是艱難，

中國新股發行得通過證監會審批，證監會會開會討論此事，便稱為「上會」，若通過 IPO 申請稱「過會」。

Wind 數據顯示，截至 9 月 12 日，今年來，財通證券有 2 家預計 IPO 企業上會，無一過會；愛建證券、信達證券、華西證券、長城國瑞證券和新時代證券都有 1 個項目上會，但都未成功；光大證券有 5 個項目上會，只有 1 個過會；民生證券共有 7 個項目上會，僅有 2 個獲通過。

業內人士日子難過

有中型券商投行人士就指出，這幾年公司一直在裁員減薪，原本 30 個人的部門，砍到現在只剩 4 個，公司獎金遲遲不發，費用卻卡得特別嚴，有時出差費用報銷都要苦苦等候，在家有老小之下，只好勒緊褲帶想辦法熬過去。

有券商分析師則抱怨，現在很多首席分析師都降薪了，有的小券商除了裁員，更不給加薪、不發年終，變相逼員工離職。

還有券商營業部員工更感嘆，今年來收入越來越低，房租卻越來越高，自己現在常吃泡麵果腹，通勤也不敢叫計程車，也沒錢約女生吃飯約會。

眼看中國證券公司遭遇寒冬，國信證券經濟研究所非銀團隊分析師王劍、李錦兒指出，目前中國大型券商競爭優勢強，頭部效應明顯。尤其中國的券商業務模式高度同質化，隨著輕資產業務盈利能力下滑，行業競爭日趨激烈，中小券商生存壓力更大。

此外，加上中國官方對於證券公司分類評比辦法趨嚴，近來金融業對外開放加速，也將吸引大量海外資金、人才、技術等進駐，中國券商有必要積極提升自己，以面對更激烈的競爭。

借鑑美國經驗

眼看中國證券業苦哈哈，美國同行的經驗或許可以參考。以美國來看，大型投行一般向綜合性發展，中小型投行通常走的是專業化、精品化路線，有成功案例不少，整個行業呈現「金字塔結構」，競爭格局多元化。

大投行有完整的業務線與鮮明的經營特色與業務優勢，例如以機構和高凈值客戶為核心的高盛等，走專業化、精品化的中小型投行，則有專注個人綜合金融服務的嘉信理財 (Charles Schwab)、專注併購重組的拉扎德 (Lazard Freres ) 等。

對中國目前陷入困境的中小型券商來說，可以借鑑美國經驗，對細分領域提供特色化服務，目前已經有部分券商在做，走「小而精」路線，避開和大投行硬碰硬，以特色化發展走出自己的路。