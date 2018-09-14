【野村投信】價值面吸引力攀升 新興市場強勢貨幣債展望佳

受到貿易戰、土耳其等一連串消息面因素衝擊，新興債市近期走勢震盪，投資氣氛轉趨觀望。NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人盧馬克 (Marco Ruijer) 表示，新興債券市場總經面仍維持不錯表現，資金面雖出現鬆動，但價值面則因新興債市近期回檔而顯得更具吸引力，就尾端風險來說，整體市場風險略高於過去幾年，但已大致反應在資產價格上，故整體而言，對新興債市展望抱持審慎樂觀態度，並看好以美元為主之新興市場強勢貨幣債券。

擔任 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 總代理之野村投信表示，新興市場當地貨幣債券除了債券本身的價格波動外，還有匯率波動，今年以來美元不斷走強，新興市場貨幣遭到空前重創，繼土耳其、阿根廷發生金融危機後，印度、印尼、巴西、南非等新興市場貨幣也遭到賣壓襲擊，不利於新興市場當地貨幣債券。至於新興市場強勢貨幣債券，不受美元走勢影響，雖然短期內因市場信心面因素而出現拉回，但整體表現潛力較佳。

盧馬克指出，從基本面來看，在美國帶領下，全球成長動能仍高於長期趨勢，且主要經濟體的通膨仍屬溫和，成熟國家的貨幣政策正常化預估仍將維持漸進的步調；新興市場的長期經濟成長同樣維持正向，成長率持續優於成熟經濟體。惟近期新興債市面臨小幅的資金流出，使得市場技術面略偏負向，但相對來說，布局在新興債市的資金也不像去年那麼擁擠，擴大未來資金回流加碼的空間；此外，隨著新興市場債券拉回整理後，價值面展望正向，新興市場強勢貨幣債券殖利率最近亦超越美國高收益債，利差相對具吸引力。

值得留意的是，近期新興債市的尾端風險有升高現象，市場陸續反映關稅壁壘與貿易戰可能升級所帶來的風險，此外，隨著未來成熟市場貨幣政策邁向正常化，全球金融市場亦有趨緊情況。不過，雖然整體市場風險略高於過去幾年，但目前風險已充分地反映於金融市場走勢與資產價格上，未來將密切關注貿易戰走向、聯準會政策指引，以及中國政策態度等因素。

在投資組合方面，盧馬克指出，新興市場強勢貨幣債券展望審慎樂觀，因此截至 7 月底，NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 之投資組合較為積極，相對於指標加碼部分殖利率較高的國家如阿根廷、埃及、象牙海岸等，並減碼部分殖利率較低的國家(資料來源：NN IP；2018/07/31)。

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