債王葛洛斯悲慘的上半年：使用13倍槓桿 期貨交易巨虧2.1億美元

曾在債市上叱咤風雲的「老債王」比爾 · 葛洛斯（Bill Gross）或許真的老了。

據彭博社獲得的一份 8 月 30 日的文件顯示，2018 年 1 月到 6 月期間，執掌駿利無約束債券基金（Janus Global Unconstrained Bond Fund）的葛洛斯提高了期貨敞口，槓桿高達 13 倍，損失隨之擴大。

上半年，這隻基金與大宗商品、貨幣、股票和利率相關的期貨交易損失總計 2.12 億美元。單看利率期貨，葛洛斯就蒙受了近 1.53 億美元的虧損。

對於當時規模達到 20 億美元的駿利無約束債券基金而言，這樣的虧損幅度不可謂不慘重。葛洛斯一直大舉投資評級較低的公司債券，並利用衍生品來提高回報。

但這一策略在今年顯然適得其反。截至 9 月 11 日，葛洛斯管理的這隻基金虧損 5.6%，為同類型基金中表現最差的一隻。截至 8 月 31 日，該基金的資產凈值從去年 12 月底的近 22 億美元腰斬，縮水至 11.5 億美元。

今年迄今，駿利幾經動盪。彭博社指出，這一表現或許正是源自葛洛斯對衍生品的大規模押注。雖然投資期貨可以提高潛在回報，但也可能造成超乎尋常的虧損。

5 月 29 日，駿利無約束債券基金的資產凈值下跌超 3%，為 2014 年該基金設立以來最大單日虧損。當時，葛洛斯重點押注美債和德債利差將會收窄，但這一預測至今都沒能成為現實，而該基金的價格也仍然未從當時的下跌之中恢復元氣。

7 月，葛洛斯曾直言駿利已經減少了對利差收窄的押注。不過，最新文件顯示，葛洛斯沒有放棄這一策略，而是利用期貨進行了雙倍押注，結果越跌越慘。

截至 8 月底，葛洛斯管理的這隻債券基金已連續 5 個月失血，僅 6 月和 7 月的贖回規模就高達 2.32 億美元。截至當時，該基金年內的贖回規模約 9.68 億美元，縮水幅度高達 44%。

葛洛斯糟糕的業績表現已經引起了他老闆的不滿。駿利資產管理集團首席執行官 Richard Weil 曾在接受 CNBC 採訪時公開表示，葛洛斯「錯了，錯得很厲害」。

Richard Weil 表示，葛洛斯承認他做了一些很糟糕的賭注。「他相信仍然存在通膨不會失控的基本假設。」

與此同時，年逾古稀的債王還深陷於與前妻的離婚官司之中。兩人之間持續 31 年的婚姻破裂後，名畫「遭竊」、豪宅水災、僱傭偵探等等鬧劇悉數上演，令債王焦頭爛額。