小摩預測：下次金融危機於2020年發生 流動性不足成隱患

JPMorgan Chase & Co. (小摩) 週四發布對下一次金融危機的看法，他們認為，2020 年危機可能就會發生，而由於流動性不足，下一次下跌會持續多久變得更難預測。

據《彭博》報導，在 10 年前金融危機之後，小摩就創建了一個模型，旨在衡量下一次金融危機的時機和嚴重程度。模型依據經濟擴張的時間長度、下一波經濟衰退發生的潛在時間、槓桿程度、資產價值、去管制化程度、金融創新等，預測可能的發展。

在最新的報告中，小摩提出他們的預測結果：

美股將跌約 20%；

美國公司債殖利率溢價將上漲約 115 個基點；

能源價格挫 35%，基礎金屬跌 29%；

新興市場國家國債利差擴大 279 個基點；

新興市場股市跌 48%，貨幣跌 14.4%。

預測的資產下挫幅度偏溫和

小摩分析師 John Normand 和 Federico Manicardi 在報告中指出，就資產而言，這些預測相對於全球金融危機時的跌幅看起來算是溫和，在先前的經濟衰退及其後的全球金融危機期間，標普 500 由峰值跌掉 54%。

不過，這次會面臨特殊的困境是前所未見的。如同小摩分析師 Marko Kolanovic 在先前的報告指出，由於 ETF 過盛與量化交易的崛起，屬於「被動投資」的指數基金及量化基金，占據全球資產管理操作達 2/3，將造成股市大跌時，不僅可能逢低買進的「主動投資」資金消失，這些機械式操作的資金，還會因為觸及「賣出信號」，造成賣壓更為沉重。

Kolanovic 說，這意味著股市下跌 2%，就會有大量的賣壓出現。他認為，股價這種潛在的崩潰，可能導致下次的金融危機，他稱此為「大流動性危機 (Great Liquidity Crisis)」。金融市場在下跌過程中，突然失去承接買盤，造成全市場只見賣壓而無買量。

美國周期尚未結束 (圖表取自彭博)

市場恢復能力變差

小摩報告認為，由於主動資產管理轉向被動​​資產管理，降低了市場預防和從大跌中恢復的能力。

Normand 和 Manicardi 寫道，新興市場近期的下跌，帶來了部分優點。但為這使得進入發展中國家的資產變便宜，有助限制在下次危機時，由高峰下挫的幅度，以及抵消槓桿的累積。

不過，在流動性結構出現問題之下，使下一次大跌會持續多久成為未知數。衰退持續得越久，通常對市場的打擊就越大。

小摩指出，由於在當前利率偏低的環境下，央行缺乏必要的貨幣和財政空間，來從下次經濟衰退中回復。經濟衰退的持續時間，將造成投資人獲得回報的強大拖累。