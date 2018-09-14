分析師：FDA加強管控電子菸 傳統菸草公司直接受益

Piper Jaffray 分析師 Michael Lavery 週四 (13 日) 指出，美國食品和藥物管理局 (FDA) 對電子菸的管制可能會有利大型菸草公司的股價。他說，這些公司會「毫無疑問地直接」受益。

他說，「如果監管行動降低了吸菸者改用電子菸的數量，對公共健康來說可能會有害，但對菸草上市公司來說可能是一種好處。」

FDA 週三下令 5 個品牌：Juul、英美煙草公司 (BTI-US) 的 Vuse、奧馳亞 (MO-US) 的 MarkTen、Imperial Brands 的 Blu E-cigs 和日本菸草公司 (2914-JP) 的 Logic，須在 60 天內提交計劃，說明如何阻止青少年使用他們的產品。FDA 也正在考慮限制電子菸製造商銷售調味尼古丁液體或要求產品必須經過機構審查。

FDA 在新聞稿中表示，「電子菸在年輕人中的滲透度已達到流行病的程度」，該新聞稿還詳細說明了「在全國進行大規模的秘密突擊行動，以揭發實體商店和網路電商向未成年人出售電子菸的情節。」

即將到來的監管要求可能會給諸如 Juul 等公司帶來麻煩。他們的產品提供各式口味，深受年輕人的歡迎，偷偷避開父母和老師將這種時尚設備隱藏起來。

另一方面，大型菸草企業可以透過幾種方式受益。

目前沒有產業數據顯示電子菸業者從既有菸草公司中拉走多少客戶，但 Piper Jaffray 在報告中引用 Juul 針對 19000 名用戶的調查指出，在開始使用 Juul 時，大約 62% 的吸菸者是癮君子。而在開始使用 Juul 之後，大約三分之二的人戒菸了。

Lavery 說，對大型煙草公司而言，這種影響相當小，但任何減緩或阻止吸菸者改用電子菸的舉措都會使它們受益。

Lavery 說，除此之外，研究和開發實際上是菸草公司的成本，因為他們試圖在這個新興產業中搶得市占率。監管可能意味著不太重視這些投資。

他說，「捲菸公司靠捲菸賺錢，這是它們以量取勝的高獲利業務。且它們也都有較小的電子霧化器或電子菸業務，但仍處於投資模式，賺得不多或打平，甚至還賠錢。」

在 FDA 週三宣布命令後，菸草股票大漲，但週四升幅收斂。