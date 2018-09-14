疑獲利了結賣壓湧現 AMD由強漲變急跌 收盤挫5.57%

超微半導體 (AMD)(AMD-US) 股價週四 (13 日) 出現戲劇性轉折，由開盤不久一度上漲 6%，收盤卻下挫 5.57%，收於 30.48 美元，遠低於近期的 12 年高點，也是今年自 7 月以來表現最糟的一天。

AMD 全日走勢 (圖表取自 Google)

AMD 一直是今年的熱門科技股，週三還大漲 7%，寫下近 12 年高點，是自 2006 年 3 月以來新高。當年股價在 3 月時衝上 42.70 美元高點，但隨後崩跌，在 7 月時已經跌到僅 16.9 美元。

AMD 週四開盤續漲，一度漲至 34.14 美元，漲幅達 6%，但午盤之後股價急轉直下，一度跌幅高達 7.3%。

儘管週四表現疲軟，AMD 本週仍然上漲 11%，過去 1 個月漲幅超過 50%，今年以來上漲超過 200%。

T3Live.com 技術策略師 Scott Redler 表示，半導體股近來表現得不算好，而 AMD 漲幅居前，因此應該有些人希望獲利了結出場。

AMD 是標普 500 指數中，週四交易量最大的股票，交易量超過 3.01 億股。第二大的是美光 (MU-US)，交易量超過 5900 萬股。美光收盤大漲 4.5%。過去 52 週平均，AMD 與美光分居標普 500 交易量第 3、4 名，均量分別達 6620 萬股和 4450 萬股。

週四又有利多報告

FBN Securities 週四發布報告，仍然看漲 AMD 走勢，並給出 40 美元的目標價。分析師 Shebly Seyrafi 表示，這家公司目前擁有強大的新產品週期，由 Zen 架構驅動，無論是 2017 年推出，用於 PC 市場的 Ryzen 處理器、第五代顯卡晶片 Radeon 系列，及企業伺服器市場的 EPYC 處理器均發展良好。

FBN 表示，Ryzen 的推出，幫助 AMD 在 PC 處理器業務由不到 100 億美元，增加到 300 億美元，從主力競爭對手英特爾手上搶下不少市占， Ryzen 行動處理器的推出，更有助於 AMD 衝刺高階市場。

相對於英特爾停留在 10 奈米晶片，決定延後到 2019 年再推出下一代晶片，AMD 預計明年夏天推出更小的 7 奈米 EPYC 處理器，有助於強化其競爭力。

Seyrafi 表示，AMD 伺服器晶片可能是總收入的強勁推動力。他預估，伺服器 CPU 收入在未來的第 4 季，可能達到 1.37 億美元，並且在 2020 年第 4 季，升至 3.92 億美元，占公司總收入的 20%。

FBN 並不是唯一看好這家晶片製造廠的分析師，多家機構都在近期調升了 AMD 的評級。

同樣在週四，德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Ross Seymore，將 AMD 的目標價格由 14 美元上調至 23 美元，但維持對 AMD 的「持有」評級，並認為，英特爾和 Nvidia 可能會做出競爭性回應，以回擊這支強勢股。

上週，Jefferies 分析師將 AMD 目標價由 22 美元上調至 30 美元，強調 AMD 在微處理器方面輕鬆擊敗英特爾，並將在筆電市場占有一席之地。