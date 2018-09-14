空頭又出手 Bonitas指市值百億的中新控股只值0元

做空機構博力達思研究 (Bonitas Research) 又出手了，這次狙擊的目標是大陸綜合金融科技服務公司中新控股(8207-HK)。該機構指中新控股被大股東張振新用惡意虛假交易，透過倒騰資產製造虛假利潤、誇大資產價值，做空市值港幣 100 億元、股價為 0.42 元的中新控股，認為它的估值為 0 元。

不過中新股價似乎未受到影響，昨 (13) 日午盤後雖一度跌逾 8%，但隨後一路拉高，終場收報港幣 0.45 元，上漲 7.14%。

中新控股股價

Bonitas 質疑，中新去年出售北京鳳凰信用管理公司獲得人民幣 4.08 億元收益，但所謂購買者其實從未支付現金對價。

此外，中新誇大網上金融平台 Leyu 盈利，把 Leyu 認售期權債務最大化。另外，今年上半年以 1.79 億元收購中港展覽服務商盛都 51% 股權，但無法找到任何盛都的資訊。再者，今年上半年中新僅有 10 億元現金，卻需要償還 37 億元短期借款，已資不抵債。

報告還質疑，為抵消其 2017 年主要業務部門業績的顯著下滑，中新控股 18 年上半年業績報告引入了新的一次性收益「出售算力之收益」，並從一項大股東擁有多數權益的第三層次金融資產的公允價值變動中錄得非現金收益。

在 2018 年第一季，中新控股聲稱通過出售算力獲得了人民幣 2.33 億元的收益，但依舊沒有就其新的加密貨幣採礦業務給出更多細節。如果刨除這項收益，中新控股將虧損人民幣 2.03 億元，而不是像報告的那樣錄得利潤人民幣 2900 萬元。這項新的業務對中新控股來說顯然至關重要。

但在第一季度的取得巨大成功後，中新控股在第 2 季完全沒有出售算力之收益，報告懷疑中新控股的管理層濫用資產重估的財技製造虛假利潤。

中新昨午通告澄清，指 Bonitas 報告之指控毫無根據，有多項失實陳述及惡意推測。

Bonitas 是由另一做空機構 Glaucus 創辦人 Matt Wiechert 創立，今年 7 月曾經狙擊浩沙國際 (2200-HK)。

中新控股改名前叫中國信貸，2017 年上半年也曾 3 度被做空機構匿名分析狙擊，指控其隱瞞關連交易，虛增獲利。