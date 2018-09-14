小米(01810-HK)重組架構新建10業務部

小米集團(01810-HK)上市後大幅調整內部架構，計劃培養年輕一輩的管理人才。董事長雷軍發內部信件披露，為提升組織效率和活力，小米將新設參謀部和組織部，加強總部管理職能，並重組成立10個業務部，反映小米聚焦發展的方向；同時發掘更多年輕人才，是次任命的10多位總經理中，大部分為八十後。

培養新血 總經理多為八十後

參謀部將協助CEO制訂集團的發展戰略，並督導各個業務部門的戰略執行，由聯合創辦人、高級副總裁王川任參謀長。組織部則負責中高層管理幹部的聘用、升遷、培訓和考核激勵等，以及各部門的組織建設和編制審批，由聯合創辦人、高級副總裁劉德任部長。

是次調整亦涉及高層工作分工。聯合創辦人兼高級副總裁洪鋒將轉任小米金融董事長兼CEO，專注小米金融業務發展；副總裁尚進則協助高級副總裁祁燕，負責小米產業園及各個區域總部的規劃和建設。雷軍表示，重組有助加強企業價值觀傳承、組織建設，提高效率，並梳理不同業務，讓團隊更有戰鬥力。

小米又成立10個新的業務部，包括電視部、生態鏈部、筆記型電腦部、智慧硬體部、IoT平台部、有品電商部及4個互聯網部，顯示小米將着力發展上述業務，而各部門總經理直接向CEO滙報。小米第二季業績特別點出，其智能電視銷量急增3.5倍，季內成為內地最大電視品牌。電視部將同時拓展冷氣機等新業務，反映小米於家電產品的部署。

來源：信報

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